Casio lança o relógio MT-G com bisel de carbono multicamadas e multicores

TÓQUIO, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição à linha G-SHOCK de relógios resistentes a impacto. O novo MTG-B2000XMG, que conta com um bisel de carbono multicolorido feito pela laminação de carbono com fibra de vidro colorida, faz parte da linha de relógios MT-G, todos com uma construção que aproveita ao máximo as propriedades do metal e da resina.

O bisel do MTG-B2000XMG é fabricado utilizando um novo processo de laminação aleatória de carbono e fibra de vidro colorida, a partir do qual o bisel é moldado. Esse processo resulta em um bisel multicolorido com um padrão multicamadas, revelando a bela coloração enigmática Rainbow Mountain, que apresenta camadas de cores diferentes formadas pela oxidação de minerais acumulados ao longo do tempo por atividades vulcânicas e movimentos tectônicos. Nenhum relógio é igual a outro; cada um revela um padrão de multicamadas completamente único onde o bisel é moldado. A metalização iônica (MI) colorida adorna os componentes do relógio, desde a MI arco-íris na borda interna do bisel, até a MI em ouro rosa da fivela e da pulseira e a MI nas cores azul claro e roxo dos parafusos dianteiros, botões e da coroa. O design multicolorido do mostrador complementa as tonalidades do bisel.

O relógio mantém a precisão do horário em qualquer lugar do mundo ao receber sinais de calibração por ondas de rádio. A funcionalidade Smartphone Link também garante que o relógio seja automaticamente atualizado com as mudanças de fuso horário e horário de verão (DST) ao emparelhar com um aplicativo dedicado em um smartphone. Outros recursos incluem carregamento solar e um LED de alto brilho para garantir máxima conveniência.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670397/MTG_B2000XMG.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670398/MTG_B2000XMG_1A_JR.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1670399/MTG_B2000XMG_1A_parts_multicolor.jpg

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD