Casio lança PRO TREK com plásticos de biomassa

TÓQUIO

14 de fevereiro de 2022

/PRNewswire/ -- A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje a mais recente adição a sua linha PRO TREK de relógios para atividades ao ar livre. O novo PRW-61 é o primeiro relógio Casio a ser feito com plásticos de biomassa proveniente de substâncias orgânicas renováveis.

Produzidos a partir de recursos regeneráveis, os plásticos de biomassa estão atraindo a atenção como um material que pode ajudar a reduzir o impacto ambiental ao conter as emissões de CO

Pela primeira vez em um relógio Casio, o PRW-61 utiliza plásticos de biomassa na caixa, na pulseira e na parte traseira da caixa. Os plásticos de biomassa ecologicamente corretos são produzidos utilizando materiais derivados de sementes de rícino e de milho, além de outras matérias-primas. A Casio está orgulhosa da aplicação desse novo material em sua linha de ferramentas para atividades ao ar livre PRO TREK, feita para os amantes da natureza.

Perfeito para ser utilizado ao ar livre, o modelo vem com Triple Sensor (bússola digital, barômetro/altímetro e termômetro), além de recepção de ondas de rádio Multi-Band 6 de seis estações de transmissão em todo o mundo e Tough Solar para fornecer energia estável a essas funções e muito mais. Para uma melhor leitura, o design conta com dígitos de barra grossos para que se possa verificar rapidamente a hora, a direção e outros indicadores, bem como cortes na pulseira acima e abaixo do mostrador que servem como guias para ler rapidamente a direção da bússola indicada pela segunda mão.

Como parte de seu foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Casio está adotando uma série de iniciativas ecológicas, como a mudança de plástico para papel reciclado nas embalagens do PRW-61. Daqui em diante, a Casio também contribuirá para os esforços para construir uma economia circular, aumentando seu uso de materiais sustentáveis no design de outros modelos de relógios também.

Modelo Cor PRW-61Y-3 Cáqui x Preto PRW-61Y-1B Preto × Preto PRW-61-1A Preto × Prata

