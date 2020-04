Catena Zapata nomeada a Marca de Vinho mais Admirada do Mundo de 2020 pela revista Drinks InternationalA família Catena Zapata comemora esse reconhecimento sem precedentes num brinde virtual pelo Zoom junto com sua equipe, importadores e clientes de todo o mundo

Argentina

Argentina

Marca de Vinho

MENDOZA,, 3 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Quando ainiciou a quarentena obrigatória, em 20 de março, a equipe da Catena Zapata (isenta da quarentena por ser produtora de alimentos) doou máscaras e luvas e dirigiu-se para os vinhedos para colher as uvas que ainda precisavam ser colhidas de uma safra extraordinária. No dia 1de abril, aanunciou que a Catena Zapata havia sido escolhida como amais Admirada do Mundo em 2020 por um grupo internacional de compradores e especialistas em vinhos, inclusive profissionais desse setor de 48 diferentes países. A pesquisa foi realizada em colaboração com especialistas em pesquisa de marketing da Wine Intelligence.

O anúncio, que seria feito na Feira ProWein em março, foi adiado depois que o evento foi cancelado por causa da propagação da COVID-19 na Europa. Em um momento em que a saúde é a maior prioridade, a Catena Zapata conectou-se virtualmente com clientes e colegas de todo o mundo para encorajar as pessoas que estão em quarentena e propor um brinde virtual à sua saúde e na esperança de tempos melhores.

Laura Catena, diretora geral e membro da quarta geração da vinícola, disse: "Eu me formei em medicina na época da epidemia da AIDS, na década de 1980, e me senti impotente por não poder fazer mais do que pude. Hoje podemos ajudar a deter a propagação da COVID-19 ficando em casa e ajudando nossos pais, avós, amigos e colegas. Dedico esse prêmio para a Catena Zapata a todas as pessoas que trabalharam na vinícola da nossa família desde 1902, aos lindos vinhedos da nossa região e a todas as pessoas no mundo que, como nós, apreciam o vinho."

Para escolher o vencedor do prêmio Marca de Vinho mais Admirada do Mundo, a pesquisa pediu que os entrevistados assinalassem as três marcas de vinho que mais admiram, levando em consideração a qualidade da marca, imagem junto ao público, embalagem e autenticidade em relação a suas regiões de origem. Outros vinhos recentemente premiados foram Torres, Penfolds e Concha y Toro.

Sobre a Catena Zapata

Fundada em 1902, Catena Zapata, da Argentina, é conhecida pelo seu papel pioneiro na ressurreição da uva Malbec e na descoberta de terroirs de altíssima altitude no sopé andino de Mendoza. Nicolás Catena Zapata é o único sul-americano que já recebeu tanto o prêmio "Homem do Ano" da revista Decanter quanto o "Distinguished Service Award" da revista Winer Spectator. Os vinhedos Adrianna produzem vários vinhos com classificação de 100 pontos. Para obter mais informações sobre a Catena Zapata, visite www.catenazapata.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1141007/Catena_Zapata_Toast_Graphic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1141008/CATENA_ZAPATA_Logo.jpg

FONTE Catena Zapata