TÓQUIO, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Cavalos podem voar? Sim, podem, se forem atletas olímpicos!.

E, fazendo um pouco de história, 36 deles voaram para o Japão ontem à noite - a primeira carga completa de cavalos a pousar em Haneda, o aeroporto à beira-mar que atende a região metropolitana de Tóquio e que agora recebe um grupo muito diferente de atletas olímpicos.

"Ver estes cavalos chegando ao aeroporto de Haneda é uma ocasião verdadeiramente histórica, e o que torna ainda mais especial é que eles não são apenas cavalos, são cavalos olímpicos", disse Takahashi Koji, gerente do Aeroporto Internacional de Tóquio. "É uma grande noite para o aeroporto, e em particular para a equipe de carga, e nós a vemos como um dos principais marcos na contagem regressiva final para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020".

Os viajantes de quatro patas são todos cavalos de Adestramento Equestre, e entre eles estão algumas superestrelas olímpicas, como Bella Rose, a égua montada pela alemã Isabell Werth, a atleta equestre olímpica mais medalhada de todos os tempos.

Também desembarcando em Haneda, a caminho do impressionante complexo equestre de Baji Koen, de propriedade da Associação de Corridas do Japão, está Gio, cavalo da bicampeã olímpica Charlotte Dujardin (GBR), que tentará em Tóquio o terceiro título consecutivo.

Os 36 passageiros equinos vão representar equipes e competidores de Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Grã-Bretanha, Holanda, Irlanda, Japão, Marrocos e Portugal. Amanhã, outro grupo de estrelas do Adestramento Equestre voará para Tóquio.

O primeiro voo olímpico para fora da Europa teve cavalos viajando desde Liège, na Bélgica, onde há até mesmo um hotel especial para equinos no aeroporto. Eles embarcaram em um Boeing 777-F da Emirates SkyCargo que fez uma escala de 90 minutos em Dubai para reabastecimento e troca de tripulação, antes de seguir viagem rumo a Tóquio.

A partir de uma perspectiva de sustentabilidade, a Emirates implementou várias iniciativas para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões onde fosse operacionalmente viável, incluindo sua operação de rotas flexíveis em parceria com prestadores de serviços de navegação aérea para criar o plano de voo mais eficiente para cada voo. A companhia aérea, que opera uma das frotas de aeronaves mais novas do mundo, também utiliza análise avançada de dados, aprendizado automática e inteligência artificial em seus programas de controle de combustível e controle de peso de aeronaves.

Viagem em classe executiva

São colocados dois cavalos por baia, ou estábulo voador, o que equivale à classe executiva. Seu conforto e segurança são assegurados por comissários de bordo e um veterinário a bordo. E, ao contrário dos passageiros de duas pernas, os cavalos não só recebem suas refeições a bordo (incluindo pedidos especiais de refeições, é claro), como podem comer lanches durante toda a viagem, como feno ou silagem, exceto quando estão tirando uma soneca.

Então, viajando em uma classe executiva, isso significa que os cavalos têm leitos planos para dormir? Embora os cavalos possam ocasionalmente se deitar para dormir ao sol onde vivem, eles realmente dormem de pé. Eles têm algo chamado "aparelho passivo estático", que permite que tendões e ligamentos travem efetivamente seus joelhos e jarretes (nas patas traseiras) para que não caiam enquanto adormecem. Portanto, não há necessidade de leitos planos em voo.

Um total de 325 cavalos voará para Tóquio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a logística complexa para este transporte aéreo foi coordenada por agentes de transporte da companhia Peden Bloodstock, que é responsável oficial pelo transporte de cavalos Olímpicos e Paralímpicos desde Roma 1960. Ela é a parceira logística equestre da Federação Equestre Internacional (FEI), entidade que dirige mundialmente o esporte equestre. A Peden Bloodstock tornou-se a principal parceira do prêmio FEI Best Athlete Award em 2019.

Um comboio de 11 caminhões com ar condicionado de última geração, de propriedade da Associação de Corridas do Japão, transportou a preciosa carga de cavalos hoje, além de 13,5 toneladas de equipamentos, no percurso entre Haneda e Baji Koen, onde as superestrelas equinas tiveram a oportunidade de se instalar na Vila Olímpica de Atletas, também conhecida como estábulos.

"Como todos os atletas que chegam a Tóquio para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, os cavalos estão afinados e prontos para competir no maior palco do mundo esportivo", disse o presidente da FEI, Ingmar De Vos. "Depois de todos os desafios que o mundo enfrentou, finalmente estamos quase lá, e agora é apenas uma questão de dias até ouvirmos essas palavras mágicas, que comecem os Jogos"!

Dados rápidos de voo:

- 18 horas e 15 minutos: tempo de voo de Liège a Tóquio, com uma escala em Dubai.

- Detalhes da aeronave: Emirates SkyCargo Boeing 777-F (números de voo EK9388 LGG-DXB, EK9442 DXB-HND)

- 19 estábulos voadores a bordo

- Dimensões dos estábulos voadores: 317 cm de comprimento, 244 cm de largura, 233 cm de altura

- 14º-17° Celsius: temperatura a bordo

- 36 cavalos de adestramento - equipes de Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grã-Bretanha, Holanda, Portugal e da nação anfitriã, Japão, e conjuntos individuais de Brasil, Estônia, Finlândia, Irlanda e Marrocos.

- 22.700 kg +/-: peso total dos cavalos que voam desde Liège.

- 630 kg é o peso médio de um cavalo de adestramento

- 13.500 kg: equipamento para cavalos

- 12.000 kg: ração (não incluindo menus e lanches a bordo)

40 litros de água por cavalo

Curiosidades de transporte total em ambos os Jogos

247: número total de cavalos que viajam para Tóquio para os Jogos Olímpicos

78: número total de cavalos que viajam para Tóquio para os Jogos Paralímpicos

630 kg: peso médio de um cavalo de adestramento; 515 kg: peso médio de um cavalo de CCE; 610 kg: peso médio de um cavalo de saltos

14: número total de voos levando cavalo para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

5: número total de voos levando cavalos para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020

100.000 kg - peso total de equipamentos para cavalos (incluindo selas, bridões, cabeçadas, rédeas, arreios, mantas, etc)

60.000 kg: peso total de alimentos (ração/ feno)

185: número total de viagens de caminhão entre o aeroporto de Haneda e o parque equestre Baji Koen



Aeroporto de Haneda (HND)

O Aeroporto de Haneda atendeu mais de 87 milhões de passageiros em 2018, tornando-se o terceiro aeroporto mais movimentado da Ásia e o quarto mais movimentado do mundo, atrás dos de Atlanta, Pequim e Dubai. Após uma expansão em 2018, Haneda pode atender 90 milhões de passageiros por ano, sem contar os cavalos!

Com Haneda e Narita combinados, Tóquio tem o terceiro sistema de aeroportos urbanos mais movimentado do mundo, depois dos de Londres e Nova York.

Esporte equestre em Tóquio 2020

Um recorde de 50 países estará em eventos equestres nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, após a introdução de novos formatos limitando as equipes a três membros, o que significa que mais países do que nunca terão a oportunidade de competir no palco olímpico.

Um total de sete países apresentará equipes completas em todas as três disciplinas olímpicas, incluindo a nação anfitriã, o Japão. Os outros são Alemanha, Austrália, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e Suécia.

