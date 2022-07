CCTV+: cultura de arroz no condado de Wannian

BEIJING

20 de julho de 2022

Jiangxi

/PRNewswire/ -- O condado de Wannian, na província de, é o berço da cultura do arroz. Durante o cultivo de longa data, tradições peculiares relacionadas ao arroz, intimamente relacionadas à cultura folclórica indígena de milhares de anos, começaram a tomar forma e se expressar nas técnicas agrícolas locais, baladas e práticas solares.

As tradições do arroz do condado de Wannian incluem três aspectos. Primeiro, ditos populares sobre agricultura. Os agricultores locais sempre preveem seu tempo de cultivo por meio do sol. Eles dizem: "Acordando depois de ficar adormecidos durante o inverno, celebramos a chegada da primavera e molhamos as sementes para acelerar a germinação", "As sementes devem ser plantadas por volta do Dia da Limpeza das Sepulturas", "O algodão será plantado antes da sementeira", "Inicie a colheita durante o calor moderado e complete a colheita durante o calor forte", entre outros ditos. Eles cantam baladas para relaxar durante o trabalho pesado: "Os agricultores plantam mudas de arroz perto do rio; com boas colheitas, têm condições de se casar."

Em segundo lugar, práticas solares, como a Festa da Primavera no quinto dia de Wu, após o início da primavera. Neste dia, o clima fica mais quente, e o gado e os agricultores começam a trabalhar nos campos. O povo local de Wannian acredita que, antes da Festa da Primavera, o gado não deve ser exposto à chuva, ou pega piolhos. No mesmo dia, em tempos antigos, as pessoas adoravam Shegong (Deus do Solo), que abençoava as pessoas e animais locais. Elas representavam peças de teatro para rezar pelo clima favorável e pela paz nacional. De certa forma, este costume indica algumas técnicas primitivas de gestão do arroz. Com o advento das novas tecnologias na agricultura, a maioria dos agricultores em Wannian deixaram para trás sua fé cega, deixando os templos dos deuses em ruínas.

Terceiro, comidas tradicionais. Por milhares de anos, os agricultores têm trabalhado incansavelmente, dia e noite, e palavras não poderiam expressar suas dores. Portanto, eles apreciam suas colheitas conquistadas com esforço e as celebram sinceramente. Durante a temporada de colheita, no segundo semestre de cada ano, quase todas as famílias começam a fazer grandes bolos de arroz, que ficarão encharcados na água até a primavera do próximo ano.

A cultura de arroz de longa data e bem estabelecida, as tradições e homenagens ligadas ao arroz e as tecnologias de produção de arroz no condado de Wannian têm raízes culturais profundas. É um símbolo dos costumes folclóricos e da história da subsistência e do desenvolvimento humanos e desempenha um papel importante em toda a cultura antiga.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1861962/Wannian_County.jpg

FONTE CCTV+