Cellebrite apresenta soluções de Coleta e Revisão simplificadas para fluxo de trabalho de Análise Investigativa

Integração das Funções de Coleta & Revisão e Análise Investigativa aceleram a resolução de casos e a justiça

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va., Aug. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje o lançamento de um sistema automatizado e seguro que permite às partes interessadas em análise investigativa coletar, revisar e analisar dados em um fluxo de trabalho integrado.



Com o fornecimento de um processo seguro e sem atrito, a Cellebrite quebra silos e acelera a análise das evidências. O processo simplificado fornece dados enriquecidos para que os examinadores, analistas e promotores possam executar suas funções.

Com um fluxo de trabalho mais eficiente, a Cellebrite está eliminando os pontos problemáticos ao capacitar as agências a fornecer dados à equipe de análise rapidamente com armazenamento e decodificação seguros, fornecendo um conjunto de dados investigativo mais rico.

A Cellebrite está aprimorando a escalabilidade, a responsabilidade e a auditabilidade em comparação com os métodos anteriores.

Ori Nurick, Vice-Presidente Executivo de Estratégia de Portfólio da Cellebrite, disse: “Cada segundo conta para as análises complexas que exigem acesso aos dados, e a conversão dos dados recuperados em um formato legível facilita o processo da aplicação da lei. Ao simplificar a transferência de dados para a equipe de investigação, estamos fornecendo aos nossos clientes as ferramentas para reduzir horas em seus fluxos de trabalho e trazer provas aos promotores mais rapidamente. ”

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (NASDAQ: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

