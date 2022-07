Cellebrite e Chainalysis fazem parceria para modernizar Investigações Digitais e revelar dados sobre Criptomoedas

Dois líderes de mercado se unem para expandir as investigações digitais

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS CORNER, Va e Nova York, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, e a Chainalysis, plataforma de dados blockchain, fizeram uma parceria para possibilitar que os clientes identifiquem e avaliem facilmente as atividades criminosas que envolvem criptomoedas durante as investigações digitais para agilizar a solução de casos.



O uso de criptomoedas aumentou significativamente nos últimos anos. Embora a grande maioria das criptomoedas seja usada para fins legítimos, elas também são usadas em fraudes, lavagem de dinheiro, ransomware e muito mais. Como os artefatos de criptomoedas são encontrados com mais frequência e podem ser usados como peças principais de evidências digitais, as autoridades policiais e as corporações precisam de acesso ao conhecimento e às ferramentas relacionadas com as criptomoedas para poder investigar atividades criminosas e ajudar a solucionar casos.

Juntas, a Cellebrite e a Chainalysis possibilitam que os clientes modernizem as investigações, aproveitando a transparência das blockchains. A solução integrada fornecerá capacidades e conhecimento automatizados e eficientes para a identificação e avaliação dos riscos das criptomoedas, e correlacionar essas informações a elementos adicionais de um caso relacionado. O conjunto de soluções de DI (Inteligência Digital em inglês) da Cellebrite revelará dados e insights de criptomoedas precisos e em tempo real da plataforma de dados da Chainalysis. Como resultado dessa cooperação, examinadores, investigadores, analistas e oficiais de compliance poderão identificar perfeitamente atividades ilícitas relacionadas a criptomoedas em um único lugar como parte dos seus fluxos de trabalho de investigação digital habituais.

A Cellebrite e a Chainalysis também estão trabalhando em conjunto para capacitar os clientes a preencher a lacuna do conhecimento sobre criptomoedas. Em conjunto, elas irão treinar os especialistas internos dos clientes, oferecendo treinamento em criptomoedas e serviços de investigação de especialistas neste tema, bem como disponibilizarão a solução Reactor da Chainalysis, uma ferramenta de investigação para rastreamento avançado de criptomoedas.

“As criptomoedas, como qualquer outro instrumento financeiro, tornaram-se veículos para financiar o crime e a lavagem de dinheiro e, com o seu uso crescente, nossos clientes devem estar equipados com soluções de ponta para identificar essa importante categoria de evidências digitais”, disse Leeor Ben-Peretz, Diretor de Estratégia da Cellebrite. “Esta solução integrada de investigação de criptomoedas viabilizará que os nossos clientes acelerem as investigações por meio da automação, além de ajudar na descoberta de uma ampla gama de evidências digitais dentro do conjunto de soluções de Inteligência Digital da Cellebrite. Estamos contentes em unir nossas forças com a Chainalysis para aprimorar ainda mais as ferramentas e o conhecimento dos nossos clientes, modernizar as investigações e acelerar a justiça.”

“Estamos empolgadíssimos com a nossa parceria com a Cellebrite, líder de mercado de Inteligência Digital, para a expansão do nosso alcance de clientes do setor público e privado e fornecimento de acesso às soluções, treinamento e experiência da Chainalysis”, disse Thomas Stanley, Presidente e Diretor de Receita da Chainalysis. “Juntas, a Cellebrite e a Chainalysis estão empenhadas em ajudar a combater o crime relacionado à blockchain, aumentar a confiança e a transparência das blockchains, e tornar as criptomoedas mais seguras para todos.”

A solução integrada inicial deverá estar disponível no terceiro trimestre de 2022. Para mais informações sobre as soluções desta parceria, visite: https://cellebrite.com/en/cellebrite-crypto-solution-powered-by-chainalysis/

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (NASDAQ: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Sobre a Chainalysis

A Chainalysis é a plataforma de dados blockchain. Fornecemos dados, software, serviços e pesquisa para agências governamentais, bolsas de valores, instituições financeiras e empresas de seguros, e segurança cibernética em mais de 70 países. Nossos dados impulsionam a investigação, conformidade e o software de inteligência de mercado que tem sido usado para resolver alguns dos casos criminosos mais importantes do mundo, e aumentar o acesso seguro do consumidor à criptomoeda. Apoiada pela Accel, Adição, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm, Ribbit e outras empresas líderes em capital de risco, a Chainalysis cria confiança nas blockchains para promover mais liberdade financeira com menos risco. Para mais informações, visite www.chainalysis.com.

Declaração de Previsão

Este documento inclui “declarações de previsão” na acepção das disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos Estados Unidos de 1995. As declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “prever”, “pretender”, “buscar”, “focar”, “antecipar”, “dever”, “aparentar”, “aproximado”, “pressupor”, “talvez”, “possível”, “potencial”, “acreditar”, “poder”, “predizer”, “deveria”, “poderia”, “continuar”, “esperar”, “estimar”, “possivelmente”, “planejar”, “perspectiva”, “futuro” e “delinear” e outras expressões semelhantes que prevejam, projetem ou indiquem eventos ou tendências futuras ou que não sejam declarações de assuntos históricos. Tais declarações de previsão incluem previsões financeiras. Tais declarações de previsão com relação a receitas, ganhos, desempenho, estratégias, perspectivas e outros aspectos dos negócios da Cellebrite têm por base expectativas atuais que estão sujeitas a riscos e incertezas. Uma série de fatores pode fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados por tais declarações de previsão. Estes fatores incluem, mas não estão limitados a: A capacidade da Cellebrite de acompanhar os avanços tecnológicos e os padrões da indústria em evolução; a dependência material da Cellebrite da aceitação das suas soluções por parte das autoridades policiais e agências governamentais; erros, falhas, defeitos ou bugs reais ou percebidos nas soluções de DI da Cellebrite; a falha da Cellebrite em manter a produtividade do pessoal de vendas e marketing, incluindo a contratação, integração e retenção de pessoal; incertezas sobre o impacto das condições macroeconômicas e/ou globais, incluindo COVID-19 e ações militares envolvendo a Rússia e a Ucrânia; intensa concorrência em todos os mercados da Cellebrite; o uso indevido inadvertido ou deliberado das soluções da Cellebrite; fatores políticos e de reputação relacionados aos negócios ou operações da Cellebrite; riscos relacionados a estimativas de oportunidade e previsões de crescimento do mercado; capacidade da Cellebrite de gerenciar adequadamente seu crescimento; riscos associados às linhas de crédito e liquidez da Cellebrite; confiança da Cellebrite em fornecedores terceirizados para certos componentes, produtos ou serviços; desafios associados a grandes transações e longo ciclo de vendas; riscos de que os clientes da Cellebrite possam deixar de honrar o contrato ou o pagamento das obrigações; riscos associados a uma quantidade significativa dos negócios da Cellebrite provenientes de clientes do governo em todo o mundo; riscos relacionados à propriedade intelectual da Cellebrite; vulnerabilidades ou defeitos de segurança, incluindo ataques cibernéticos, violações, falhas ou interrupções do sistema de tecnologia da informação; o manuseio incorreto ou percebido de informações confidenciais ou sigilosas; os ambientes regulatórios complexos e em mudança relacionados às operações e soluções da Cellebrite; as restrições regulatórias às quais estamos sujeitos; riscos associados a diferentes requisitos de governança corporativa aplicáveis a empresas israelenses e riscos associados ao ser um emissor privado estrangeiro e uma empresa de crescimento emergente; volatilidade do preço das ações da Cellebrite no mercado; mudanças nas leis e regulamentos fiscais; riscos associados a joint ventures, parcerias e iniciativas estratégicas; riscos associados às operações internacionais significativas da Cellebrite; riscos associados ao não cumprimento por parte da Cellebrite das leis e regulamentos anticorrupção, conformidade comercial, anti-lavagem de dinheiro e sanções econômicas; riscos relacionados à adequação dos sistemas, processos, políticas, procedimentos, controles internos e pessoal existentes da Cellebrite para as operações e necessidades de relatórios atuais e futuros da Cellebrite; e outros fatores, riscos e incertezas estabelecidos na seção intitulada “Fatores de Risco” no relatório anual da Cellebrite no formulário 20-F arquivado na SEC em 29 de março de 2022, e em outros documentos arquivados pela Cellebrite na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”), que estão disponíveis gratuitamente em www.sec.gov. O investidor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas somente até a presente data, neste documento ou em outro lugar. A Cellebrite não assume nenhuma obrigação de atualizar suas declarações de previsão, seja como resultado do surgimento de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, caso as circunstâncias mudem, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários e outras leis aplicáveis.

Cellebrite Media

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

+1 404.804.5910

[email protected]

Cellebrite Investors

Anat Earon-Heilborn

VP Relações com Investidores

+972 73 394 8440

[email protected]

Chainalysis Media

Maddie Kennedy

Diretora Sênior de Comunicações

[email protected]

Contact Chainaylsis