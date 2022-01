Cellebrite fecha significativo contrato de cliente de soluções de inteligência de código aberto

Novo contrato confirma a liderança de mercado da Cellebrite, uma vez que as organizações de aplicação da lei preferem parceiros de tecnologia completa para modernizar todo o seu fluxo de trabalho investigativo

PETAH TIKVA, Israel e TYSONS ESQUINA, Va., Jan. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado, anunciou hoje que fechou um contrato significativo de cliente de Open-Source Intelligence (Inteligência de Código Aberto - “OSINT”) após a aquisição de Digital Clues pela Empresa em novembro de 2021. O novo contrato do cliente é um contrato plurianual com valor inicial de US$ 1,5 milhão para o primeiro ano e é a divisão de SaaS mais conhecida da Cellebrite até o momento.

A solução OSINT da Cellebrite, parte da Plataforma DI investigativa líder da indústria da Empresa, destina-se a apoiar os estágios iniciais das investigações de aplicação da lei, independentemente de as equipes de investigação terem ou não uma liderança, permitindo-lhes coletar e conectar rapidamente grandes quantidades de evidências digitais fragmentadas de muitas fontes dinâmicas, incluindo da Internet visível, Internet profunda e Internet escura. A adoção da solução OSINT está sendo impulsionada pelo seu uso por parte das agências de aplicação da lei que aumentam seus esforços para impedir crimes contra crianças, tráfico de drogas e pessoas, crime organizado e terrorismo. O novo cliente selecionou as soluções OSINT da Cellebrite para substituir seu sistema existente devido aos recursos incomparáveis, capacidade de rápida adaptação aos repositórios de código aberto que mudam rapidamente, e facilidade de uso das soluções OSINT.

“Estamos muito contentes com o sucesso inicial deste contrato significativo de vários anos que é um exemplo da nossa capacidade de fornecer soluções completas de fluxo de trabalho de investigação para a aplicação da lei que ajudam a tornar nossas comunidades mais seguras”, disse Alon Klomek, Diretor de Negócios da Cellebrite. “Com nossas ofertas em nuvem escaláveis e inovadoras, a Cellebrite pode fazer parcerias com agências policiais para atender à crescente demanda por soluções que iniciem seus esforços de investigação, por meio da coleta legal e ética de dados de código aberto nas investigações criminais.”



Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com.

Declaração de Previsão

