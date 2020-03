CenturyLink Amplia suas Celebrações do Dia Internacional da Mulher e do Mês da História da Mulher

MONROE, Louisiana

, 6 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A CenturyLink (NYSE: CTL) se dedica a celebrar a diversidade no ambiente de trabalho. Neste mês, a empresa está reconhecendo oe ocom amplas celebrações para destacar as contribuições das conquistas históricas de mulheres pioneiras, assim como compartilhar exemplos inspiradores de mulheres da atualidade no ambiente de trabalho, visando alcançar os resultados desejados enquanto ajudam a criar as oportunidades do amanhã.

Emily Masters

Durante o mês de março, os grupos de recursos para colaboradores (Employee Resource Groups - ERGs, na sigla em inglês) da CenturyLink conduzirão eventos educacionais e de celebração em todos os E.U.A. e em inúmeras localidades internacionais. O propósito destes grupos é o de fomentar um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e engajado, alinhado aos objetivos de negócios. Os eventos ERG contarão com cafés da manhã e almoços para colaboradores, palestrantes executivos convidados e debates em mesa redonda, desenhados para destacar as contribuições das mulheres e a importância do Mês da História da Mulher. "Os ERGs da CenturyLink são uma ótima maneira para que colaboradores com interesses parecidos aprendam e cresçam, enquanto também desfrutam da companhia uns dos outros", disse, gerente de projetos chefe e diretora global para o Women Empowered.

"Igualdade não é uma questão relacionada a mulheres; é uma questão relacionada a negócios e um mundo com igualdade é um mundo capacitado", disse Laurinda Pang, presidente de gestão de contas internacionais e globais da CenturyLink. "Individualmente, podemos ativamente escolher desafiar estereótipos, lutar contra vieses, ampliar percepções, melhorar situações e celebrar as conquistas das mulheres".

Os capítulos locais da Women Empowered, o maior ERG da empresa, com mais de 2.700 membros em 43 estados e dezessete países, continua a crescer. Com a participação aumentando aproximadamente 35 por cento no ano passado, a empresa recentemente lançou um capítulo na Índia, ao qual centenas de colaboradores se uniram no dia do lançamento. Os capítulos de Women Empowered estão conduzindo oportunidades de desenvolvimento para membros e colaboradores através de eventos do tipo "Lunch &Learn" (Almoce e Aprenda). Os participantes ouvirão apresentações chamadas 'Por que Ficar?', 'Quebrando as Regras' e 'Acreditar, Fazer, Ter Sucesso'. Os palestrantes convidados incluem líderes de algumas das empresas mais conhecidas da atualidade, incluindo Bechtel, Blue Origin, MIT Media Lab, Shell e outros.

Durante a celebração de um mês, os colaboradores da CenturyLink serão incentivados a demonstrar seu apoio às mulheres no ambiente de trabalho, publicando fotos online usando a hashtag #EachForEqual e #CTLInclusion.

Vídeos da Celebração CenturyLink

A CenturyLink também produziu uma série de vídeos (veja abaixo) para ajudar a destacar a celebração de um mês. Entre eles, #CTLHerStory mostra como foi o início para mulheres bem-sucedidas da CenturyLink, ilumina o amor delas por tecnologia e serve como encorajamento para a próxima geração de mulheres buscando carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Laurinda Pang abre as celebrações da CenturyLink pelo Dia Internacional da Mulher: https://youtu.be/8oCVzGZZ5FY

abre as celebrações da CenturyLink pelo Dia Internacional da Mulher: CenturyLink celebra o Mês da História da Mulher: https://youtu.be/PZElIPoMsSw

#CTLHerStory destaca as mulheres da CenturyLink: https://youtu.be/nT6hLGYrok0

Presidente - Wholesale, Canais Indiretos e Alianças: Lisa Miller

Presidente - Mercados de Consumo: Maxine Moreau

Presidente - Gestão de Contas Internacionais e Globais: Laurinda Pang

(NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções em segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099589/CenturyLink_Laurinda_Pang_IWD.jpg

FONTE CenturyLink Inc.