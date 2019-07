CenturyLink Colabora com a Loon, da Alphabet, para Fornecer Acesso à Internet em Regiões Afetadas por Terremoto no PeruRede de Balões de Grande Altitude Fornece Conectividade a Dezenas de Milhares de Pessoas

LIMA, Peru, 15 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Regiões desassistidas no Peru afetadas por um terremoto de magnitude 8.0 foram capazes de acessar a internet graças à Loon , uma rede de balões viajando na borda do espaço desenhada para estender a conectividade à internet a pessoas em regiões rurais e remotas em todo o mundo. A CenturyLink (NYSE: CTL), em colaboração com a Loon, da Alphabet, implementou a solução fornecendo conectividade a dezenas de milhares de pessoas que foram desconectadas devido ao terremoto.

"Em 2017, o Peru foi atingido por enchentes devastadoras e vimos o quão importante uma rede alimentada por balões integrados é para as comunidades lutando para se recuperar da devastação", disse Luis Ladera, diretor de produto de dados e internet da CenturyLink Peru. "O recente terremoto foi abrangente. Sermos capazes de estabelecer estações terrestres e conectar os balões a nosso backbone de internet para alcançar regiões completamente fora do ar significou que aqueles que foram mais afetados puderam se comunicar com seus entes queridos e ter acesso à informações críticas".

Quarenta e oito horas após o terremoto, a Loon foi capaz de conectar os balões ao backbone de internet utilizando suas estações terrestres e as soluções da CenturyLink para fornecer o serviço. A CenturyLink detém a licença experimental de banda-E no Peru para serviços de longa distância da Loon, que ainda estão em fase de testes para o uso comercial. As bandas 71-76 e 81-86 GHz, conhecidas como "banda-E", são permitidas mundialmente para comunicações de ponto-a-ponto de ultra alta capacidade.

Fatos Relevantes:

Em 27 de maio, um terremoto de magnitude 8.0 atingiu a região Amazônica no Peru . A pedido do governo do Peru , os balões da Loon foram redirecionados para a região. 48 horas depois, os balões chegaram e começaram a atender a comunidade.

. A pedido do governo do , os balões da Loon foram redirecionados para a região. 48 horas depois, os balões chegaram e começaram a atender a comunidade. Aproveitando os balões Loon, da Alphabet, e o backbone da CenturyLink, as regiões afetadas receberam acesso à internet e capacidade de dados.

Esta é a segunda vez que a internet movida a balões conectou dezenas de milhares de pessoas, provando que os desafios da cobertura sem fio em regiões de desastre podem ser tratados.

O acesso dedicado à internet da CenturyLink fornece alcance global e escalabilidade através de sua rede diversificada, com conectividade em mais de 60 países. A capacidade de seu backbone IP é de mais de 72 terabits por segundo (Tbps).

(NYSE: CTL) é o segundo maior provedor de comunicações dos Estados Unidos para clientes corporativos globais. Com clientes em mais de 60 países e um foco intenso na experiência do cliente, a CenturyLink se esforça para ser a melhor empresa de redes do mundo, ao resolver a crescente demanda dos clientes por conexões confiáveis e seguras. A empresa também atua como o parceiro de confiança de seus clientes, ajudando-os a administrar complexidades crescentes de rede e TI e fornecendo soluções gerenciadas de rede e de cibersegurança, que ajudam a proteger seus negócios.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/134213/centurylink_logo.jpg

FONTE CenturyLink, Inc.