CenturyLink expande sua rede de fibra óptica no Equador

QUITO, Equador, 15 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Buscando facilitar o desenvolvimento tecnológico e a transformação digital dos negócios que têm necessidade de conectividade, infraestrutura de TI e presença na nuvem, a CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), empresa líder em tecnologia, expande sua infraestrutura de rede no Equador.

A CenturyLink implementou e colocou em operação uma nova rota de fibra óptica com 800 quilômetros de extensão conectando oà Colômbia, da cidade deaté. Com 600 gigabits de capacidade habilitada, esta rota permite que a conectividade entre os países seja 100% redundante para todos os serviços da empresa, e se integra com o sistema submarino SAC (South American Crossing).

Adicionalmente, para poder atender à alta demanda de serviços para empresas, ISPs e o governo no Equador, a CenturyLink está finalizando a implementação de um anel nacional com extensão de aproximadamente 1000 quilômetros e capacidade de 600 gigabits. Isto permitirá conectar alguns dos principais mercados do país, como Quito, Santo Domingo, Quevedo, Guayaguil, Cuenca e Ambato.

"Na CenturyLink, entendemos a importância de continuar expandindo e renovando nossa infraestrutura e continuar oferecendo serviços de qualidade a nossos clientes, através de conexões rápidas e seguras", comentou Wilmer Puerta, Diretor de Produto Conectividade da CenturyLink no Equador. "Por isto, a gestão total de ponta-a-ponta desta ampliação nos permitirá ter maior competitividade no mercado e oferecer o melhor suporte em nível de serviço de conectividade a empresas em nível local e regional".

O ambiente atual é complexo, mas gera oportunidades para as empresas que estejam dispostas a enfrentar o desafio de adotar novos modelos de negócios que atendam às necessidades do ambiente econômico, em constante mudança. Para a CenturyLink, é muito importante continuar investindo na região e acompanhar as iniciativas de crescimento corporativo, assim como de governo, reiterando desta forma nosso compromisso com o desenvolvimento da indústria, não só no Equador como em toda a região.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que oferece soluções de redes híbridas, conectividade na nuvem e segurança para clientes ao redor do mundo. Através de sua extensa rede de fibra global, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às crescentes demandas digitais de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão de confiança para o mundo em rede e foca em oferecer tecnologia que melhore a experiência do cliente. Mais informações em http://news.centurylink.com/

