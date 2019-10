CenturyLink Nomeada Líder no Relatório de Fornecedores IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDNEmpresa foi reconhecida por inovação tecnológica e estratégias efetivas para o crescimentoPR Newswire

MONROE, Louisiana, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Em sua primeira avaliação do panorama global de fornecedores comerciais de redes de entrega de conteúdo (CDN, na sigla em inglês), a firma de analistas da indústria IDC nomeou a CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL) como Líder. O relatório IDC MarketScape reconheceu a CenturyLink não só pelo escopo e escala de sua rede global com peering profundo e serviços de CDN, mas também pelas estratégias da empresa para o crescimento e inovação tecnológica no mercado de CDN, que a IDC projeta atingir US$ 13 bilhões até 2023.

Para consultar o IDC MarketScape: Avaliação Mundial de Fornecedores Comerciais de CDN, 2019 (Doc # US44842119, August 2019), clique aqui: http://www.centurylink.com/asset/business/enterprise/report/idc-marketscape-worldwide-commercial-cdn-2019-vendor-assessment-report.pdf

"A CenturyLink solidificou sua posição na Categoria de Líderes, em grande parte por sua capacidade de apoiar uma estratégia multi-CDN para seus clientes, que foi impulsionada recentemente pela aquisição da empresa inovadora em entrega de vídeo, Streamroot", afirmou Ghassan Abdo, vice-presidente de pesquisa e telecomunicações mundiais da IDC. "A CenturyLink adquiriu agora uma tecnologia de entrega em malha (mesh delivery) que habilita uma abordagem CDN peer-assisted para apoiar a entrega de conteúdo de vídeo linear ao vivo e sob demanda, em locais difíceis de chegar, globalmente, o que é um importante diferencial".

Com planos de expansão focados na Ásia Pacífico (APAC) e LATAM, a CenturyLink está ampliando suas capacidades centrais de CDN, incluindo a entrega de mídia, entrega de web e downloads digitais. A empresa também se destaca como Líder no mercado de serviços de CDN, como resultado de sua nova oferta de serviços baseados na borda e um forte ecossistema de parceiros.

"Estamos satisfeitos que o IDC MarketScape reconheceu nossos esforços de transformação de produtos neste ano e pretendemos permanecer sendo Líderes através de inovação tecnológica, investimentos e expansão global de rede contínuos", disse Bill Wohnoutka, vice-presidente de internet global e serviços de entrega de conteúdo da CenturyLink. "A CenturyLink está trabalhando agressivamente para avançar o escopo, escala e desempenho de nossa CDN global. Estamos investindo na expansão de nossos modelos globais de entrega de mídia para os locais mais difíceis de serem alcançados no mundo todo. E estamos ampliando nosso portfólio de CDN para incluir capacidades inovadoras que deem aos clientes da CenturyLink uma vantagem em relação a seus concorrentes".

A CenturyLink oferece serviços de CDN com capacidade de pico excedendo 120 Tbps, entregues através de 120 PoPs no mundo todo. A CenturyLink atende nove das dez maiores empresas de mídia do mundo em 2019. A CenturyLink oferece um portfólio abrangente de serviços de CDN, atendendo todas as verticais, incluindo a entrega de vídeo, entrega de web, downloads digitais, entrega de malha peer-to-peer, armazenamento baseado em objeto e arquivos, e uma plataforma de Desenvolvimento Operacional baseada na borda. Recursos Adicionais

Para mais informações sobre as ofertas de CDN da CenturyLink, visite: https://www.centurylink.com/business/networking/content-delivery.htmlPara saber mais sobre como a aquisição da Streamroot fortalece a capacidade da CenturyLink de entregar conteúdo OTT para clientes, visite: http://news.centurylink.com/2019-09-10-CenturyLink-Acquires-Video-Delivery-Innovator-StreamrootSobre a CenturyLinkA CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções em segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/.

Sobre o IDC MarketScape O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape é desenhado para fornecer uma visão geral da aptidão competitiva de fornecedores de ICT (tecnologia da informação e comunicação) em um dado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza uma metodologia de pontuação rigorosa, baseada em critérios qualitativos e quantitativos que resultam em uma ilustração gráfica única da posição de cada fornecedor dentro de um dado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias e os fatores de sucesso no mercado atual e futuro de fornecedores de TI e telecomunicações possam ser comparados de forma significativa. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação 360 graus das fortalezas e fraquezas dos fornecedores atuais e potenciais.

