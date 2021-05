Cerca de 7 milhões de internautas votam na competição on-line "China-América Latina e Caribe" de Taijiquan (Tai chi chuan)

PEQUIM, 16 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da haiwainet.cn:

Em 28 de abril de 2021 (GMT+8), a competição on-line "China-América Latina e Caribe" de Taijiquan de 2021 foi concluída com sucesso. Mais de 200 atletas estrangeiros de 13 países e regiões participaram da competição. Quase 7 milhões de internautas de 127 países e regiões votaram on-line em quase mil vídeos enviados por atletas nacionais e estrangeiros. Entre as inscrições, dezessete vídeos registraram um total de mais de 320 mil visualizações no YouTube. O número de acessos ao site oficial chegou a quase 23 milhões.

Esta competição, organizada pela Associação Chinesa de Wushu, teve início em 15 de março. As premiações foram definidas com base em novas rotinas padrão, rotinas obrigatórias e rotinas tradicionais, e concedidas ao primeiro, segundo e terceiro colocados por meio de certificados eletrônicos. Estatisticamente, houve 236 vencedores nacionais e 110 vencedores estrangeiros do primeiro prêmio. Dois certificados eletrônicos de "Atleta Mais Popular" foram concedidos a atletas nacionais e estrangeiros que receberam o maior número de votos, respectivamente.

"A realização da competição on-line "China-América Latina e Caribe" de Taijiquan reflete a amizade verdadeira entre o povo chinês e o latino-americano na luta contra a COVID-19. Esta competição on-line está em conformidade com as políticas de prevenção e controle de epidemias. O evento promove a comunicação entre entusiastas chineses e latino-americanos do Taijiquan e ajuda a construir uma comunidade com vocação conjunta", disse Zhang Zheng, vice-presidente da Associação Chinesa de Wushu.

Estatísticas aproximadas mostram que o Taijiquan é um esporte popular em mais de 150 países e regiões, e conta com centenas de milhões de praticantes.

Segundo Zhang, a "Internet plus" abre novos canais e plataformas de promoção do Taijiquan e mobiliza e reúne entusiastas em todo o mundo. A Associação Chinesa de Wushu impulsionará a promoção do Taijiquan, promovendo continuamente atividades internacionais de branding do esporte e isso permitirá ao Taijiquan contribuir para melhorar a saúde humana.

FONTE haiwainet.cn