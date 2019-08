Chairman e CEO da Ideal Industries, Inc. se aposenta em 31 de janeiro de 2020

Jim James se aposenta e Steve Henn assume o cargo de CEO da IDEAL

Meghan Juday Líder da quarta geração da família será o CEO da empresa de 103 anos

SYCAMORE, Ill., Aug. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jim James, Chairman e CEO da IDEAL INDUSTRIES, INC. anunciou sua aposentadoria para o dia 31 de janeiro de 2020. Steve Henn, presidente do Grupo Illinois Tool Works (ITW) será o sucessor de Jim como CEO a partir de 23 de setembro de 2019. Como planejado há muito tempo, Meghan Juday, executivo da quarta geração da família, assumirá o cargo de Chairman da empresa de 103 anos a partir de 01 de fevereiro de 2020, quando James se aposenta.

James anunciou sua decisão à família e ao Conselho da Administração há mais de dois anos atrás. “Eu acredito que depois de cerca de 11 anos, chegou hora de outros terem a oportunidade de deixar a sua marca na organização”, disse James. “Gostaria de agradecer a Dave Juday (ex-Chairman), Meghan Juday e ao resto da família por sua confiança e apoio contínuo ao longo dos anos. Amo a família. Foi uma honra e um privilégio trabalhar com eles. Eles me fizeram sentir como parte da família”.

O novo CEO

“Steve Henn é perfeito para a empresa”, disse Chris Baldwin, Chairman do Comitê de Sucessão. “Ele produziu de forma consistente o aumento da receita e dos lucros nos mercados dinâmicos, desafiadores e em mudança.”

Henn vem para a IDEAL da Illinois Tool Works, onde foi Presidente do Grupo, Equipamentos e Plásticos Industriais, a maior Plataforma do Segmento de Produtos Especializados de $ 2,0 bilhões. A Plataforma é composta de 6 Divisões com mais de 3.000 funcionários operando mais de 30 instalações que atendem vários mercados em 15 países. Antes disso Steve construiu uma empresa de aproximadamente US $ 600 milhões e foi Presidente do Grupo de Plataforma de Soluções Globais de Embalagens da ITW.

Sua experiência com gestão de uma empresa global diversificada que atende uma grande variedade de indústrias o preparou para liderar uma empresa como a IDEAL. Baldwin observou que Henn também tem experiência comprovada em gestão global, aquisições e integrações, inovação, desenvolvimento de equipes de alto desempenho, e manufatura.

IDEAL Pronta para Crescimento, Inovação e Expansão Sustentados

“Todos nós sentiremos a falta da visão, brilho e energia de Jim”, disse Meghan Juday. “Ao longo destes últimos 11 anos, Jim transformou a empresa”. Ela disse que a IDEAL cresceu substancialmente sob a direção dele, não apenas em termos de tamanho, como também em termos de sofisticação. “Ele é um amigo e mentor, bem como um parceiro de negócios visionário”.

Juday agradeceu em nome da família e do Conselho da Administração as muitas realizações de James. Ele enfatizou a forte posição financeira da IDEAL, juntamente com os princípios da cultura e da fundação da empresa. Ele apoiou a iniciativa da família de manter a propriedade perpétua da empresa, e lado a lado com a família, trabalhou para alcançar este marco importante para a família e para a empresa. Ele estabeleceu as bases para as aquisições de mudança de plataforma, como CMD, Enatel e Cree Lighting.

“Isto expandiu a nossa presença global e ao mesmo tempo diversificou a empresa e acelerou o desenvolvimento e entrega de inovações de mudança de categoria. Jim focou as divisões operacionais da IDEAL nos usuários finais dos nossos produtos e serviços. Ele também dirigiu o desenvolvimento e implantação da nossa transformação digital e capacidade emergente de e-commerce para melhorar as relações com os nossos clientes. Suas muitas realizações nos prepararam muito bem para o futuro”, continuou Juday.

“Vamos perder Jim, mas felizmente ele fortaleceu a IDEAL e a nossa empresa está pronta para o sucesso e crescimento contínuos”.

Direção da Família na IDEAL

Juday salientou que a IDEAL INDUSTRIES continuará com a família. “Estamos preparados para obter sucesso a longo prazo. Vemos as coisas em termos de gerações e não de trimestres”. Ela explicou que a empresa continuará a investir em treinamento e desenvolvimento, inovação e na aquisição de empresas que “complementem nossos negócios principais e nos posicionem substancialmente nos crescentes mercados globais”.

Sobre a IDEAL INDUSTRIES, INC.

A IDEAL INDUSTRIES, INC. é uma diversificada empresa de família que design e fabrica produtos de alta qualidade, soluções avançadas de tecnologia de ferramentas para as áreas de eletricidade, iluminação e controle de iluminação sem fio, gerenciamento de energia, processamento de fio, comunicações de dados, aeroespacial, automotivo, energia, construção e indústrias transformadoras. A empresa tem crescido de forma consistente por ser fiel à sua plataforma fundamental: planejar e gerenciar para a próxima geração, não apenas para o próximo trimestre. A família e a sua equipe de gestão são guiadas pelos valores do seu fundador: construir uma empresa ideal, criando um modelo de relacionamento com clientes, colaboradores, parceiros e comunidades.

