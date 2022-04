Charli D'Amelio, a maior estrela das redes sociais, estrelará o novo filme da franquia da Proxima Media 'Home School’ de Ryan Kavanaugh

Segundo filme da Proxima Media a ser listado na bolsa de valores (ESX.io), permitindo que os fãs comprem o filmeDesde o lançamento do ‘Sexto Sentido’ o público não fica tão chocado

LOS ANGELES, April 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Home School, a primeira de uma franquia de oito filmes de thrillers sobrenaturais estrelados por Charli D'Amelio, duas vezes ganhadora do Kids Choice Award, será produzido pelo candidato EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony) Ryan Kavanaugh, dirigido por F. Javier Gutierrez.

Kavanaugh lançou mais de 200 longas-metragens e 40 programas de TV em todo o mundo, e este será o segundo filme a ser listado na bolsa de valores de entretenimento, esx.io.

O visionário premiado diretor de filmes de terror F. Javier Gutiérrez (Before the Fall, Rings) entrou a bordo para dirigir. Home School marca a estreia do filme de ação ao vivo de D'Amelio, a primeiro TikTokker a acumular 100 milhões de seguidores na plataforma. A produção está programada para começar em julho de 2022.

Charli alcançou a fama global no TikTok depois de postar vídeos de dança em 2019. Desde que explodiu no aplicativo, Charli transformou seu sucesso em outros empreendimentos. Ela apareceu em um anúncio da Sabra Hummus no Super Bowl de 2020 e dançou em um videoclipe de Jennifer Lopez. Em setembro do ano passado, a Hulu lançou a série documental The D'Amelio Show, estrelada por Charli e sua família, que já foi escolhida para uma segunda temporada. Charli co-criou sua própria linha de roupas Social Tourist e trabalhou com grandes marcas de moda, incluindo Louis Vuitton e Prada. Charli também foi a estrela mais jovem a aparecer na lista NEXT da Time Magazine.

No Home School, Charli interpretará "Mira", uma garota de 17 anos que se muda para da sua cidade para morar com a tia depois que a mãe faleceu. Depois de chegar ao que parece ser a cidade perfeita, Mira logo descobre que a morte da sua mãe e o futuro estão entrelaçados sobrenaturalmente.

"Assim que li Home School, vi que era para mim. Eu me conectei com a personagem Mira, a história, o roteiro e a equipe. Eu sabia que para fazer um filme, ele precisava ser divertido, ousado e novo", disse Charli. "Embora o papel seja desafiador e me forçar a aprender a agir e me transformar na Mira, vai ser divertido de fazer e divertido de assistir. Eu também queria ter certeza de ter uma grande equipe."

"Quando Ryan e eu nos conhecemos durante a criação do remake do The Crow com Luke Evans, soubemos desde o início que queríamos ter uma parceria criativa. Estou muito feliz com o fato de o Home School ser o nosso primeiro projeto oficial juntos", explicou o diretor F. Javier Gutiérrez. "Com um forte visual e um forte elemento psicológico, acho que o Home School tem o potencial de ser um clássico moderno. Mal posso esperar para trabalhar ao lado de Charli e da equipe da Proxima Media."

Gutiérrez, nomeado duas vezes para o prêmio de melhor Filme Fantástico Europeu, alcançou a fama com seu filme de terror, Rings, a terceira edição da franquia The Ring, que estreou como número 2 na bilheteria dos EUA e foi elogiado por Koji Suzuki, autor dos romances The Ring. Seu curta Brasil, foi muito elogiado e recebeu e inúmeros prêmios, incluindo o Universal Studios Film Master Award de Melhor Diretor Europeu. Após sua estreia na América do Norte no AFI Fest, o filme chamou a atenção da indústria dos EUA, chegando ao número 3 na Hollywood International Watchlist. Nesse mesmo ano, Antes do Outono recebeu uma oferta para um remake do falecido cineasta lendário Wes Craven. No início da sua carreira, Gutiérrez se estabeleceu como cineasta de terror quando seu primeiro curta-metragem, Brasil, que ele dirigiu, escreveu e produziu em 2002, também ganhou o Sitges Film Festival, um dos principais festivais internacionais do mundo, especializado em fantasia e terror.

“Estamos desenvolvendo este projeto há alguns anos para trazer algo novo e emocionante para a tela”, diz Ryan Kavanaugh. "A combinação de Javier na direção e Charli como estrela torna o projeto um pacote perfeito. Será o 'Sexto Sentido' juntamente com 'Corra'", disse Kavanaugh.

Home School foi escrito por Casey Giltner, um roteirista de Minneapolis cujo roteiro No primeiro dia de Natal foi destaque da BloodList 2021 e selecionado pela Village Roadshow e Brillstein Entertainment Partners. O vice-presidente sênior de produção da Proxima Media, Daniel Herther, que conduziu o desenvolvimento do Home School, também será produtor. O parceiro de Kavanaugh Bobby Sarnevesht, e Marc, Heidi e Dixie D'Amelio serão produtores executivos.

Charli D’Amelio é representada por Steve Cohen da UTA e Kevin Yorn da Morris, Yorn, Barnes, Levine, Krintzman, Rubenstein, Kohner, Endlich & Gellman. A Proxima Media e Kavanaugh são representados por Neil Sacker da Sacker Entertainment Law. F. Javier Gutiérrez é representado por Michael Sheresky da UTA e Nick Shumaker da Anonymous Content. Stephen Clark da Lichter Grossman Nichols Adler Feldman & Clark fez a negociação em nome de F. Javier Gutiérrez.

Sobre a Proxima Media e Ryan KavanaughFundador da Proxima Media e acionista majoritário da Triller, Ryan Kavanaugh é um dos executivos mais bem-sucedidos, prolíficos e honrados da história da indústria do entretenimento. Usando um modelo financeiro inteligente de finanças cinematográficas, ele foi apelidado de criador do "Bola de dinheiro dos filmes". Ele produziu, distribuiu e/ou estruturou financiamentos para mais de 200 filmes, gerando mais de US $ 20 bilhões em receitas de bilheteria e tem 60 indicações ao Oscar. Ele é o 25º produtor cinematográfico de maior bilheteria de todos os tempos. Ele produziu Velozes e Furiosos 2-6, 300, A Rede Social, Sem Limites, Fighter, Ricky Bobby; A Toda Velocidade, Quase Irmãos, e Mamma Mia! Kavanaugh e Proxima Studios foram pioneiros em uma transação financeira inovadora para a Marvel pós-falência, criando o estúdio e a estrutura financeira que levaram a Marvel Cinematic Universe. Ele criou a categoria SVOD (streaming) com a Netflix, que aumentou a capitalização de mercado da empresa de US $ 2 para US $ 10 bilhões. Kavanaugh é o cofundador da Triller, uma das três plataformas de crescimento mais rápido. Recentemente ele liderou a aquisição, fusão e relançamento do aplicativo de redes sociais e música.

Ele também criou a poderosa empresa de televisão, agora conhecida como Critical Content, produzindo programas de sucesso como Catfish na MTV e Limitless na CBS, que ele vendeu por US $ 200 milhões. A empresa tinha 40 séries de televisão em 19 redes antes de ser vendida. Kavanaugh teve várias conquistas e ganhou muitos prêmios: Prêmio de Produtor do Ano da Variety, Prêmio de Liderança do The Hollywood Reporter, Pessoas Mais Influentes com Menos de 40 Anos no Mundo dos Negócios da Fortune, Fortune 400 da Forbes, Produtor de Bilhão de Dólares da Daily Variety, e 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo da Vanity Fair.

Sobre a Bolsa de Valores de Entretenimento ("ESX")Entertainment Stock X (ESX), uma plataforma inédita que permite aos usuários e fãs investirem em projetos de cinema e entretenimento por meio da Lei de Empregos, é uma plataforma inovadora para o financiamento do entretenimento. A empresa atende às necessidades de financiamento novo e mais eficiente para os cineastas. O ESX permite que os cineastas criem um valioso relacionamento de marketing diretamente com os fãs e permite que os fãs invistam em filmes pela primeira vez. Para mais informação, visite ESX.io

