Cheems Inu coin lançará em breve suas memetools e um jogo metaverso nos próximos meses.

Cheems Inu, o rei das moedas de meme, não pode mais ser considerado um meme. A criptomoeda foi lançada no mês passado na cadeia inteligente Binance como mais uma moeda baseada em cães, mas desde então a equipe de desenvolvimento trabalhou duro para criar utilidade e valor para o token. A comunidade respondeu e levou o Cheems Inu a uma capitalização de mercado de 60 milhões (USD) com mais de 40.000 detentores individuais.

A equipe de Cheems Inu acredita que se pode combinar adequadamente a diversão de um token de meme com a utilidade e a função, para criar um projeto de criptografia verdadeiramente revolucionário. A visão da equipe é inspirar e educar sua base na tecnologia blockchain e criar riqueza e liquidez para a nova geração de investidores.

O desenvolvimento do Memetools está em andamento

A primeira parte desse plano já está em desenvolvimento e consiste na criação de um centro universal para listas de memes, gráficos e material educativo. Este site, conhecido como Memetools, estará operacional em sua versão inicial durante o primeiro trimestre de 2022. Posteriormente, em 2022, será adicionada uma funcionalidade de troca chamada Cheemswap.

Além da exposição que aparecerá no site Cheems Inu Memetools, desenvolvedores de tokens e anunciantes poderão usar espaço publicitário na plataforma. Todos os anúncios e taxas serão pagos em tokens Cheems Inu, dos quais metade será queimado e a outra metade será adicionada à oferta de recompensa para planos de apostas futuros.

Cheems Inu se junta ao metaverso

A segunda parte dos planos das equipes de desenvolvimento foi anunciada em 30 de dezembro de 2021 com uma ótima recepção. Cheems Inu está em parceria com vários outros projetos da BSC e ETH para criar um jogo Metaverse a ser chamado de Metapolis. Este jogo Play to Earn acontece em uma enorme cidade virtual de mundo aberto, onde os usuários competirão para acumular propriedades, riqueza e fama. Os detentores da Cheems Inu controlarão o "centro" de Metapolis, e a venda de terrenos (na forma de licenças comerciais da Cheemsburger) já começou. No momento da redação deste artigo, 26% dos assentos disponíveis foram vendidos em 10 horas após a disponibilidade. Os detentores de Cheems Inu estão animados por fazer parte do metaverso, o futuro do jogo.

As licenças do Cheemsburger oferecerão renda passiva para aqueles que possuem uma. Além disso, a licença oferece a eles o aluguel de um prédio no centro de Metapolis e a possibilidade de ganhar mais dinheiro no metaverso. Será oferecido apoio às empresas para a sua criação e integração nos mercados online e do mundo real. Todos os serviços e produtos das empresas existirão na forma de NFTs liquidados, o que significa que os usuários sempre poderão vendê-los, mesmo quando não houver comprador direto. Isso faz parte de um sistema econômico revolucionário que está sendo desenvolvido em colaboração com outras equipes do Metapolis.

Detalhamento de Cheems Inu Tokenomics

Fornecimento total: 6.000.000.000.000.000.000.000

Oferta pendente: 4.541.200.004.955.580.000.000

Tamanho máximo da carteira: 3% da oferta total

Imposto: 10% compra e 15% venda

50% dos impostos vão para uma função de queima automática na qual os tokens alocados são removidos permanentemente da oferta. O restante dos impostos vai para marketing e liquidez.

Contacto

Nome de contacto: Chase Winder – Responsável da Comunidade

Email de contacto: cawinder87@gmail.com

AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informaça que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.

