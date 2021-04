Chefe do Governo de Andorra apela à união de esforços para enfrentar futuras pandemias.

O diálogo foi apresentado pelo Chefe do Governo Andorrano, Xavier Espot, e contou com a presença do Rei da Espanha, Felipe VI, e dos presidentes da República Dominicana, Luis Abinader, e da Guatemala, Alejandro Giammattei. Os participantes instaram a considerar a saúde como um bem público global e afirmaram que o multilateralismo é a ferramenta mais eficaz para conseguir um tratado internacional de pandemias, que não somente colabore para a prevenção de doenças contagiosas, mas que também permita o compartilhamento de informações e conhecimentos valiosos.

Os Presidentes do Governo da Espanha, Pedro Sánchez; da França, Emmanuel Macron; do Chile, Sebastián Piñera, e da Costa Rica, Carlos Alvarado, e o Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, instaram hoje a reformar e fortalecer o sistema de saúde global para melhorar as capacidades de preparação e resposta diante de futuras pandemias como a atual de COVID-19, "para que ninguém fique para trás."

Os líderes fizeram este apelo durante um diálogo de alto nível com a Secretária-Geral Ibero-Americana, Rebeca Grynspan, em um dos eventos prévios à XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que será realizada em Andorra no dia 21 de abril. Esta é a primeira vez que um presidente francês participa de um evento das Cúpulas Ibero-Americanas em seus 30 anos de história.

Além disso, fizeram um apelo à solidariedade para conseguir uma distribuição mais eficaz e equitativa das vacinas contra o coronavírus, fortalecendo instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e mecanismos como o COVAX, que busca o acesso universal às imunizações.

Os Chefes de Estado e de Governo propuseram uma série de princípios para avançar na reforma do sistema de saúde global alinhados com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável: a promoção da abordagem "uma só saúde" que vincula a saúde dos seres humanos, dos animais e do nosso planeta; o apoio aos sistemas de saúde de todo o mundo e a aliança de todos os atores relevantes, incluindo a sociedade civil e o setor privado.

A XXVII Cúpula Ibero-Americana, cujo tema é “Inovação para o Desenvolvimento Sustentável – Objetivo 2030. A Ibero-América enfrenta o desafio do coronavírus”, é considerada um encontro histórico: será a primeira vez que os 22 Chefes de Estado e de Governo da região se reunirão desde o início da pandemia com o objetivo de acordar uma voz forte e com peso internacional para materializar uma agenda de recuperação nos âmbitos sanitário, social, econômico e meio ambiental.

