Chegue mais perto da plataforma de ficção digital-- Buenovela

CINGAPURA, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Buenovela está entre as principais aplicações da booklist em muitos países e regiões de língua portuguesa, com milhões de leitores, abrangendo usuários de todas as idades e gêneros. É uma incubadora profissional de romances on-line que integra a plataforma de redação, treinamento de escritores e promoção de romances.

Graças aos apoios dos autores, a plataforma está se desenvolvendo rapidamente. Mas por que eles decidiram assinar com a Buenovela?

A Buenovela tem um mecanismo de assinatura de autor muito completo e profissional.

Depois de publicar a sua história, a equipe editorial revisará o conteúdo de forma individual. Uma vez aprovada, os autores podem assinar um contrato com a empresa e receber a parte da receita líquida.

Através da autopromoção e com a ajuda da equipe de operação da plataforma, as obras originais conseguirão leitores rapidamente, o que também significa que os seus escritores obterão lucros maiores.

Uma autora compartilhou a sua experiência pessoal: antes de começar a escrever para a plataforma, trabalhava em um lugar que não a deixava feliz e dependia de um salário insuficiente para a qualidade de vida que ela desejava. Quando ela assinou o seu livro com a Buenovela, a sua vida mudou completamente. Ela nos disse que encontrou nesta plataforma uma estabilidade familiar, econômica, e acima de tudo, alcançou os seus maiores desejos: estudar e comprar as máquinas para fazer as roupas e iniciar a sua própria marca.

Para muitos, a Buenovela significa a realização de um sonho, feita para ajudá-los a cumprir todos os objetivos que têm na vida e, acima de tudo, a serem felizes.

E ressaltando, a Buenovela é uma família de editores que não só estão lá para orientá-los durante todo o processo de publicação, mas podem aconselhá-los e ajudá-los com quaisquer dúvidas sobre escrita, blocos de autor, promoção e tudo relacionado à publicação de seu livro.

Estamos confiantes de que, com a paixão pelo trabalho, Buenovela será a plataforma de escrita de ficção e base de leitura mais antecipada do que outras. Portanto, veremos o seu crescimento e desenvolvimento em 2021.

Sobre nós

Somos uma empresa de leitura online localizada em Cingapura. Temos leitores no mundo inteiro, e até agora temos mais de 7 milhões de usuários ativos.

Web: https://www.buenovela.com/

