China Hainan Satellite TV recomenda produtos globais no programa "The World's Specialty" (Especialidades do Mundo). Os embaixadores da China demonstram suas características nacionais para o público chinês.

HAIKOU, China

novembro

, 1de 2021 /PRNewswire/ -- Com o crescimento da economia chinesa, os "milagres chineses" têm se tornado cada vez mais enraizados nas mentes das pessoas em todas as partes do mundo por meio de relatórios de mídia. Recentemente, o principal programa de intercâmbio econômico, comercial e cultural da China Hainan Satellite TV, "The World's Specialty", foi lançado em grande escala.

China de

Hainan

Na forma de transmissão "enviada ao vivo", o programa cria o modo de transmissão ao vivo "apresentador + embaixador + celebridade" como uma nova forma de promoção de vendas para atrair a atenção de todas as esferas da vida na China. Por meio de transmissão multimídia, o "The World's Specialty" é uma tentativa bem intencionada da China Hainan Satellite TV de ampliar a visão internacional do público chinês com atrações globais no cenário do conceito e da prática daconstruir um novo tipo de relações internacionais tendo como núcleo a cooperação mutualmente benéfica, bem como uma "comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade". A Hainan Satellite TV pretende registrar uma abertura da China como uma grande descoberta e promover o cartão de visita depor meio de conversas, a fim de explicar em detalhes o grande papel de liderança dos valores chineses no mundo.

O programa apresenta canções e danças com características nacionais, promoção da cultura nacional e apresentação de comidas de alta qualidade de diferentes países, com os embaixadores na China sendo convidados a falar por suas especialidades nacionais e culturas nacionais. Os embaixadores do programa não apenas apresentam produtos selecionados de seus países e a conotação cultural por trás desses produtos, mas também relembram com nostalgia os intercâmbios e a amizade entre seus países e a China e aguardam com expectativa o desenvolvimento econômico e comercial entre os dois países. Ao mesmo tempo, eles pesquisam a singularidade de cada produto com os apresentadores e convidados para tornar o programa agradável e prático.

Desde o lançamento do programa em 25 de setembro de 2021, embaixadores de países sul-americanos e africanos, como Uruguai, Peru, Venezuela, Brasil, Colômbia, Chile, Costa Rica, Bahamas, Guiana, Cuba, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Egito e Malta, mostraram seus talentos no programa para recomendar suas especialidades nacionais selecionadas. Os embaixadores interagem com os convidados em chinês no programa e fazem apresentações improvisadas de suas próprias obras-primas, para impressionar profundamente o público chinês e atrair numerosos fãs entre o público chinês. Após a transmissão, o programa foi bem recebido por públicos de todas as esferas da vida na China e nos países envolvidos. A sala de transmissão ao vivo do Taobao para o "The World's Specialty", que foi transmitida concomitantemente, têm atraído cada vez mais fãs para compras on-line.

Há diferentes temas para diferentes episódios desse programa, de modo a torná-lo mais atraente. Ele também lançará o modo especial de assinatura para países com estilos variados e produtos maravilhosos, em que os momentos televisivos dos embaixadores da Tanzânia, Quênia, Ruanda, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Japão, Paquistão e Nepal são aguardados ansiosamente.

O programa "The World's Specialty" será transmitido na China Hainan Satellite TV às 19h30min todas as noite de sábado, e durante a transmissão serão vendidos produtos on-line simultaneamente na sala de transmissão ao vivo do Taobao.

