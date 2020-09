Chubb lança Chubb Studio(SM), simplificando a integração com parceiros digitais

NOVA YORK

, 9 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Chubb anunciou hoje o lançamento do Chubb Studio , uma nova plataforma global que simplificará e agilizará a distribuição dos produtos de seguro da companhia por meio dos canais digitais de seus parceiros em todo o mundo. A plataforma permite que os parceiros da Chubb nos segmentos de varejo, e-commerce, bancos, fintechs, companhias aéreas, telecomunicações e outras indústrias adicionem novas opções de seguros digitais às suas próprias ofertas de produtos e serviços.

O Chubb Studio fornece às empresas parceiras, acesso digital à ampla gama de produtos de seguros da Chubb para consumidores, incluindo acidentes pessoais, saúde e vida, residencial, telefone celular e viagens, bem como seguro para pequenas empresas. Além disso, a nova plataforma da Chubb também oferece atendimento aos clientes e sinistros às empresas parceiras.

"O Chubb Studio oferece rapidez para colocação de produtos no mercado e uma plataforma segura e escalonável com várias APIs para simplificar o processo para os nossos parceiros. O que antes levava meses, agora pode ser realizado em dias", disse Sean Ringsted, Chief Digital Officer da Chubb. "É o que chamamos de 'seguro ao alcance das mãos'". A Chubb gerencia todas as etapas relacionadas a seguros, como subscrição e sinistros, que são incorporadas digitalmente no Chubb Studio, permitindo que os parceiros implementem rapidamente as soluções de seguro para sua base de clientes. A nova plataforma oferece uma gama completa de opções de integração para as empresas parceiras -- de um site a um widget para implementações mais complexas".

Os recursos do Chubb Studio se baseiam no sucesso da estratégia digital da seguradora para formar parcerias de distribuição com marcas líderes em todo o mundo. Mesmo antes do lançamento do Chubb Studio, a companhia tinha mais de 150 parcerias de distribuição globalmente. Quatro parcerias anunciadas apenas nos últimos três anos, deram à empresa acesso a mais de 60 milhões de clientes na Ásia e na América Latina.

"Varejistas, redes móveis de celular, bancos e outras empresas estão procurando maneiras de serem vitais, relevantes e oferecer uma experiência diferenciada e com mais valor para seus clientes", continuou Ringsted. "O Chubb Studio oferece aos nossos parceiros uma maneira simples e facil de oferecer seguro em seus ecossistemas, proporcionando-lhes uma vantagem competitiva em seus respectivos mercados. A combinação de nossa variedade de produtos, recursos de subscrição, serviço de sinistros e presença global local deu à Chubb uma capacidade incomparável de assegurar, atender e desenvolver parcerias com marcas líderes ".

Os seguros são um produto altamente relevante para quase todos os canais B2C e B2B, especialmente à medida que os ecossistemas digitais continuam a redefinir a atividade econômica e a confundir as fronteiras entre os setores de mercado. O Chubb Studio está ajudando empresa a construir e participar de ecossistemas digitais que aceleram a adoção de seguros e melhoram a experiência do cliente para seus parceiros.

Sobre a Chubb

A Chubb é a maior seguradora de propriedade e responsabilidade civil de capital aberto do mundo. Com operações em 54 países e territórios, oferece seguros de propriedade e responsabilidade civil comerciais e pessoais, acidentes pessoais e saúde complementar, de vida e resseguro a um grupo diversificado de clientes. Como uma empresa de subscrição, assessoramos, assumimos e gerenciamos riscos com visão e disciplina. Prestamos serviço e pagamos os sinistros de forma justa e rápida. A empresa é reconhecida por sua ampla gama de produtos e serviços, extensa capacidade de distribuição, solidez financeira excepcional, excelência em subscrição, expertise na administração de sinistros e operações locais em todo o mundo. A empresa matriz, Chubb Limited, está listada na Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange) - (NYSE: CB) e suas ações integram o índice S& 500. A Chubb tem escritórios executivos em Zurique, Nova York, Londres, Paris e outros locais, e emprega aproximadamente 33.000 pessoas em todo o mundo. No Brasil, sua sede está localizada em São Paulo. Para informações adicionais, visite o site: www.chubb.com.br

FONTE Chubb