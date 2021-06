Chubb nomeia líderes na região da Europa, Oriente Médio e África

LONDRES

30 de junho de 2021

/PRNewswire/ -- A Chubb anunciou hoje a nomeação de líderes sêniores na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

Sara Mitchell foi nomeada presidente da divisão da Europa Continental, Oriente Médio e Norte da África. Sara será responsável pelas operações de imóveis e acidentes pessoais, acidentes e saúde e linhas para o consumidor da Chubb em 26 países na Europa Continental, Oriente Médio e Norte da África. Em seu cargo mais recente, Sara foi presidente da divisão do Reino Unido, Irlanda e África do Sul.

Mark Roberts foi nomeado presidente da divisão do Reino Unido, Irlanda e África do Sul como sucessor de Sara. Mark será responsável pelas operações de imóveis e acidentes pessoais, acidentes e saúde e linhas para o consumidor da Chubb no Reino Unido, Irlanda e África do Sul. O cargo mais recente de Mark foi o de diretor de subscrição de imóveis e acidentes pessoais do Reino Unido e Irlanda.

Robert Wilson foi nomeado diretor de subscrição da Chubb Global Markets e subscritor ativo da Lloyd's Syndicate 2488 da Chubb. Robert será responsável por todas as atividades de subscrição da Chubb Global Markets e Syndicate 2488. Em seu cargo mais recente, Robert foi vice-diretor de subscrição e diretor de operações de subscrição da Chubb Global Markets.

Sara, Mark e Robert se reportarão a David Furby, presidente regional para a região da Europa, Oriente Médio e África. Além de suas responsabilidades atuais, David está assumindo o cargo de presidente da Chubb Global Markets.

Todas as nomeações entram em vigor imediatamente e estão sujeitas a aprovações regulatórias.

David Furby disse: "Estou realmente animado por ter Sara, Mark e Robert na equipe de liderança na região da EMEA. Todos eles têm um histórico comprovado e, com sua sólida experiência de liderança, trarão o melhor da Chubb para nossos clientes e corretores em toda a região."

Juan Luis Ortega, vice-presidente executivo do Chubb Group e presidente da Overseas General Insurance, disse: "Com suas décadas de experiência e realizações no setor, e sob a liderança geral de David Furby, esses três executivos – Sara, Mark e Robert – representam uma equipe excepcionalmente forte e talentosa, que liderará nossa empresa na região da Europa, Oriente Médio e África. Estamos muito satisfeitos por fazer essas nomeações sêniores, que demonstram ainda mais a força significativa da bancada de talentos dentro da Chubb."

Sara Mitchell tem mais de 18 anos de experiência no setor de seguros. Sara ingressou na Chubb em 2011 e ocupou uma série de cargos administrativos sêniores no negócio de imóveis de consumidores e comerciais e de acidentes pessoais no Reino Unido e na Europa. Antes de ingressar na Chubb, ocupou vários cargos na RSA e na Allianz. Ela é formada em Química pela University of Manchester e é associada do Chartered Insurance Institute.

Mark Roberts tem 28 anos de experiência no setor de seguros, 22 deles com a Chubb. Mark ingressou na empresa em 1999 e ocupou, ao longo dos anos, cargos de subscrição e gerência cada vez mais elevados. Mark começou sua carreira como corretor na SBJ e, antes de ingressar na Chubb, trabalhou como subscritor na ITT London &Edinburgh. Mark é formado em História Antiga pela Durham University.

Robert Wilson tem 35 anos de experiência no setor de seguros. Robert ingressou na Chubb em 2009 e ocupou vários cargos sêniores na Chubb Global Markets. Antes de ingressar na Chubb, trabalhou com a Marsh, JLT e Aon como corretor de tratado de resseguro.

