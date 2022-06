CIIE se prepara para sua quinta edição

XANGAI

10 de junho de 2022

/PRNewswire/ -- A quinta China International Import Expo será realizada de 5 a 10 de novembro deste ano.

Davos

Impulsionada por sua política de abertura, otimização contínua do ambiente de negócios e forte resiliência econômica, a China continuará sendo um destino de investimentos aquecido nos próximos anos, conforme afirmaram especialistas globais no Fórum Econômico Mundial (FEM) de 2022 em, na Suíça.

O crescimento econômico estável da China é de grande importância para a recuperação global, disse Borge Brende, presidente do FEM, em uma recente entrevista. "Até o momento e no médio prazo, estou bastante otimista em relação à economia da China", disse o presidente.

Além do próprio tamanho econômico da China, os líderes empresariais também concordaram que a abordagem e o compromisso da China com a globalização também são importantes. Líderes chineses reafirmaram repetidamente o compromisso com a globalização econômica e o livre comércio, inclusive durante discursos no FEM.

Uma importante plataforma de compras internacionais, promoção de investimentos, intercâmbios culturais e cooperação aberta, a China International Import Expo (CIIE) é realizada de forma bem sucedida há quatro anos e é amplamente considerada como um bem público internacional para a globalização econômica e o sistema de negociações multilaterais, bem como uma operadora fundamental para a construção de uma economia mundial aberta e uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Desde seu início em 2018, a exposição vem crescendo em escala e influência. Por exemplo, a área de sua exposição comercial aumentou de 270 mil metros quadrados em 2018 para 366 mil metros quadrados em 2021, e as três primeiras edições ajudaram a canalizar cerca de USD 30,5 bilhões em investimentos estrangeiros para 622 projetos.

De acordo com um relatório sobre a exposição comercial da quarta CIIE, realizada de 5 a 10 de novembro de 2021, mais de 2.900 empresas de 127 países e regiões participaram da exposição. Destas, 622 empresas são de países da Iniciativa Cinturão e Rota, enquanto 125 são da Europa Central e Oriental e 87 são da África. Empresas de cerca de 30 países menos desenvolvidos receberam estandes gratuitos na quarta CIIE.

O relatório também mostra que 274 empresas líderes setoriais, algumas das quais estão na lista Global 500, participaram da exposição do ano passado. Durante a quarta CIIE, foram concluídos USD 70,72 bilhões em acordos provisórios.

À medida que a CIIE entra em seu quinto ano, os expositores multinacionais continuam a demonstrar esperança em participar da quinta edição da feira comercial em novembro.

Em uma reunião on-line realizada recentemente pelo CIIE Bureau, 15 executivos corporativos de alto escalão de diferentes comitês industriais da CIIE Enterprise Alliance demonstraram confiança no combate de Xangai à epidemia e na resiliência do mercado chinês.

"Diante de mudanças que não se viam há um século, vemos que a China nunca interrompeu o ritmo de implementação da abertura ao enfrentar os desafios da pandemia ou a turbulência da situação global. Ela promoveu continuamente a CIIE anual, que oferece oportunidades mais amplas para intercâmbios setoriais e confiança mais forte", disse Jean-Christophe Pointeau, presidente do Pfizer Biopharmaceuticals Group China durante a reunião on-line.

Pointeau acrescentou que os produtos da Pfizer se tornaram mais acessíveis para pessoas comuns na China e trouxeram benefícios para muitos pacientes chineses graças à exposição anual.

Apesar da pandemia atual da COVID-19, a quinta CIIE será realizada de 5 a 10 de novembro deste ano, conforme programado.

Recentemente, o CIIE Bureau lançou várias medidas favoráveis para ajudar os expositores a superar as dificuldades de produção e operação causadas pela pandemia da COVID-19 e por outros fatores.

Por exemplo, os expositores que montarem seus próprios estandes terão direito a um subsídio de 300 yuans(USD 45,14) para cada metro quadrado de seu espaço de exposição. Os subsídios, que não serão mais do que o custo de instalação do estande, podem ser resgatados diretamente ou utilizados para compensar taxas de estande na sexta CIIE ou custos incorridos durante a quinta CIIE, como custos de fóruns, atividades, hotéis e publicidade.

O prazo de inscrição para a quinta CIIE também foi prorrogado até 31 de julho de 2022.

Até o momento, já foi reservado mais de 75% do espaço de exposição planejado da 5ª CIIE. Mais de 250 empresas Fortune Global 500 e líderes setoriais, bem como a maioria das dez principais empresas do mundo nas indústrias farmacêutica, de equipamentos médicos e de automóveis confirmaram sua participação na exposição.

A abertura é a marca registrada da China contemporânea. A CIIE demonstra a determinação da China de ampliar a abertura de alto nível, compartilhar oportunidades de desenvolvimento com o mundo e tornar a globalização econômica mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos.

A abertura é a marca registrada da China contemporânea. A CIIE demonstra a determinação da China de ampliar a abertura de alto nível, compartilhar oportunidades de desenvolvimento com o mundo e tornar a globalização econômica mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos.

