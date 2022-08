Cirion anuncia fechamento de sua transação; lança sua marca, propósito e equipe de liderança executiva

Através de sua extensa infraestrutura de fibra, data centers e ativos de rede, a Cirion visa auxiliar empresas das indústrias mais relevantes da América Latina em seus caminhos para a transformação digital.

Isto representa a conclusão da aquisição das antigas operações latino-americanas da Lumen Technologies pela Stonepeak

BUENOS AIRES, Argentina e NOVA YORK, 1 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Cirion, anteriormente a operação latino-americana da Lumen Technologies, hoje anunciou o lançamento de sua marca, seu propósito de promover o progresso de América Latina através da tecnologia e sua equipe de liderança executiva, para criar uma empresa líder em infraestrutura digital e tecnologia na América Latina.

A conclusão da venda das operações latino-americanas da Lumen Technologies para a Stonepeak, uma firma líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais, dá à Cirion maior flexibilidade para expandir seu negócio na região e permite que a empresa forme novas alianças estratégicas, enquanto oferece as soluções regionais e globais que os clientes esperam, com os serviços que precisam.

O propósito da Cirion é o de promover o progresso de América Latina através da tecnologia, apoiando as empresas das indústrias mais relevantes em seus caminhos para a transformação digital. As empresas baseadas na região continuarão usufruindo dos mesmos níveis de serviço e de rede de alta qualidade a que estavam acostumadas a receber do negócio da Lumen na América Latina.

A Cirion e a Lumen manterão uma parceria estratégica para ajudar a garantir uma experiência global integrada e serviço contínuo para os clientes na região. Esta relação inclui acordos recíprocos de revenda e de rede que aproveitam as extensas infraestruturas de fibra, data centers e outros ativos de rede de cada um.

A equipe de liderança da Cirion possui mais de 20 anos de experiência trabalhando em conjunto para impulsionar o crescimento da empresa. Facundo Castro será o Chief Executive Officer da Cirion. Nos últimos meses, a Cirion também realizou diversas novas contratações para a equipe executiva, todos trazendo extensa experiência no setor em toda a região.

"Acreditamos que a tecnologia é fundamental para nosso futuro digital e sabemos o que é preciso para impulsionar mudanças e promover a transformação. Estamos confiantes de que temos as pessoas, parceiros e recursos certos para levar serviços rápidos, confiáveis e excepcionais aos nossos clientes", disse Facundo Castro. "Estamos muito entusiasmados com as oportunidades diante de nós e esperamos nos consolidar como o parceiro tecnológico escolhido pelas indústrias mais relevantes da América Latina".

"Fechar esta transação marca o início de um novo capítulo emocionante para a Cirion, à medida que a empresa continua a expandir suas redes de fibra e data centers através de sua já sólida infraestrutura na América Latina", disse o Gerente Geral e Co-Head de Comunicações da Stonepeak, Andrew Thomas. "Estamos animados para esta parceria com a equipe da Cirion e para aplicar nossa experiência como investidores ativos em infraestrutura digital global para impulsionar um crescimento sustentável de longo prazo".

A Stonepeak é uma firma líder em investimentos alternativos especializada em infraestrutura e ativos reais com cerca de US$ 49,3 bilhões em ativos sob gestão. Através de seu investimento em empresas de ativos físicos, conservadores, globalmente, a Stonepeak visa criar valor para seus investidores e empresas do portfólio e ter um impacto positivo nas comunidades em que opera. A Stonepeak patrocina veículos de investimentos focados em capital privado e crédito. A empresa fornece capital, apoio operacional e uma parceria comprometida com o crescimento sustentável de investimentos em setores-alvo, que incluem comunicações, transição energética, transporte e logística, e infraestrutura social. A Stonepeak está sediada em Nova York, com escritórios em Austin, Hong Kong, Houston, Londres e Sydney. Para mais informações, por favor visite www.stonepeak.com .

Sobre a Cirion:

A Cirion é uma provedora líder de infraestrutura digital e tecnologia, oferecendo um conjunto abrangente de soluções de redes de fibra, conectividade, colocation, infraestrutura em nuvem e comunicação e colaboração com o propósito de promover o progresso da América Latina através da tecnologia. A Cirion atende a mais de 6.400 clientes latino-americanos e multinacionais, incluindo empresas, agências governamentais, provedores de serviços em nuvem, operadoras, ISPs e outras empresas líderes. A Cirion possui e opera um portfólio de redes e data centers próprios, com ampla cobertura abrangendo toda a região da América Latina. Saiba mais sobre a Cirion em www.ciriontechnologies.com

