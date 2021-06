Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso Anuncia a Criação do Clean Energy & Industrial Gases (SEA) Sdn da Nikkiso. Bhd na Malásia

TEMECULA, Califórnia, June 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo), subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o orgulho de anunciar a criação daem. A nova empresa é a união das nossas duas unidades na Malásia: Cryogenic Industries e Cryoquip em uma nova instalação conjunta.

Esta fusão representa mais um passo na estratégia geral de crescimento corporativo do Grupo, enfatizando sua capacidade de fornecer suporte global e regional para vendas e serviços. A mudança de nome enfatiza o apoio e a força de todo o Grupo; Clean Energy (Energia Limpa) é a base do crescimento e Industrial Gases (Gases Industriais) a base principal.

A nova e maior instalação fornece uma forte estrutura de suporte para o crescimento futuro. Idealmente estabelecida na região para apoiar seus principais clientes e fornecer um foco adicional em energia limpa, a instalação de 56.400 pés quadrados tem o dobro do tamanho do seu centro anterior. Ela possui uma capacidade melhorada para fluxo de carga e fabricação de vaporizadores, linhas de vácuo, fabricação e montagem de skids de processo, trabalho de reforma, bem como peças e serviços de bombas. Além disso, oferece oportunidades de compartilhamento de recursos com outras empresas do grupo Nikkiso (apoiando a Nikkiso Cryo ou para fabricação de skids LEWA SEA e/ou Geveke Malaysia).

De acordo com Tim Born, Vice-Presidente da Nikkiso CE&IG para o Sudeste Asiático e Oceania:

“Esta nova instalação irá fornecer um local único para equipamento, instalações e serviços do processo criogênico do Nikkiso CE&IG Group. A fusão das nossas duas unidades na Malásia e a disposição de expandir nossas instalações e capacidade é um exemplo do compromisso do nosso Grupo com essa região. Nossa nova instalação irá fornecer suporte local oportuno para nossa gama completa de produtos e serviços, e estamos prontos para trabalhar em conjunto com nossos clientes e nossa talentosa equipe local da Nikkiso CE&IG para fornecer os produtos e serviços que esta região em crescimento precisa.”

A Nikkiso CE&IG (SEA) é responsável pelos negócios no Sudeste Asiático, especificamente Malásia, Cingapura, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Miamar, Vietnã, Brunei, Laos e Camboja, bem como Taiwan, Bangladesh e Paquistão, e presta apoio ao Oriente Médio, Índia, África e Austrália.

Informações de Contato:

Nikkiso Clean Energy e Industrial Gases (SEA) Sdn. Bhd. 199601016333

(ex-Cryoquip Sdn. Bhd. 388684-P)

Lot 862, Jalan Subang 8, Taman Perindustrian Subang

47600 Subang, Selangor, Malaysia

Tel.: +60 3 8081 8330

Fax: +60 3 8081 8360

Email: Sales.sea@nikkisoceig.com Website: www.nikkisoCEIG.com

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora membro da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica equipamentos de processamento de gás criogênico projetados e plantas de processo de pequena escala para as indústrias de gás natural liquefeito (GNL), serviços de poços e gás industrial. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Cosmodyne e Cryoquip e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com