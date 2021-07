Cleveland Clinic obtém a certificação Global Healthcare Accreditation para um segundo período

CLEVELAND

e WEST PALM BEACH, Flórida, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Cleveland Clinic recebeu o prêmio de "certificado com excelência" por seus serviços de turismo médico pela Global Healthcare Accreditation (GHA) pelo segundo período consecutivo.

A Cleveland Clinic , agora em seu centenário, é um centro médico acadêmico de especialidades múltiplas, sem fins lucrativos, que integra atendimento clínico e hospitalar com pesquisa e educação. Localizada em Cleveland, Ohio, foi fundada em 1921, por quatro médicos renomados, com a visão de oferecer excelente atendimento aos pacientes, com base nos princípios de cooperação, compaixão e inovação. A Cleveland Clinic foi pioneira em muitos avanços médicos, incluindo cirurgia de revascularização do miocárdio e o primeiro transplante de rosto nos Estados Unidos. O U.S. News &World Report nomeia consistentemente a Cleveland Clinic como um dos melhores hospitais do país em sua pesquisa anual "America's Best Hospitals".

O GHA desenvolveu padrões internacionais (certificados pela ISQUA) e normas profissionais para turismo médico, também conhecidas como turismo médico e turismo de saúde, em consulta com os principais especialistas globais nos setores que representa, incluindo provedores de saúde, seguradoras e empregadores. O selo de certificação GHA ajuda a construir confiança demonstrando aos pacientes e contribuintes internacionais que a organização implementou procedimentos e políticas desenvolvidos para mitigar os riscos aos pacientes de turismo médico e melhorar a experiência do paciente em cada etapa da jornada do paciente.

"Esta certificação é a prova do foco da Cleveland Clinic na experiência do paciente", disse Maan Fares, M.D., presidente interino do Global Patient Services da Cleveland Clinic. "É o reconhecimento do nosso compromisso em oferecer atendimento de qualidade a pacientes em todo o mundo."

A Cleveland Clinic foi oficialmente informada sobre seu novo status de certificação em 4 de junho de 2021, após concluir uma pesquisa de certificação remota de três dias conduzida por dois pesquisadores do GHA.

Karen Timmons, CEO do GHA, disse: "o Global Healthcare Accreditation oferece uma oportunidade única para que as empresas realizem intervenções significativas em suas unidades de atendimento a pacientes globais/internacionais e uma oportunidade de ter um impacto na melhoria da qualidade, segurança e experiência para todos os pacientes que viajam para receber atendimento. O GHA oferece o ponto de partida ideal para validar os processos atuais, ao mesmo tempo em que se concentra especificamente na excelência operacional e na experiência do paciente, uma estratégia de negócios que impacta as organizações em todos os serviços fornecidos. Parabenizamos a Cleveland Clinic e seus cuidadores dedicados por obter a certificação GHA com excelência e pelo foco inabalável da organização na excelência do serviço e compromisso no suporte das necessidades únicas dos pacientes de turismo médico."

De acordo com Sandy Milli, diretora sênior do Global Patient Services da Cleveland Clinic, "Estamos muito satisfeitos por ter recebido o Global Healthcare Accreditation, o que demonstra nosso compromisso em oferecer o atendimento da mais alta qualidade aos nossos pacientes quando eles estão viajando para o exterior para receber atendimento médico. Esta certificação é a prova da dedicação de toda a nossa organização no atendimento aos pacientes."

Sobre o GHA

Global Healthcare Accreditation® (GHA) é um órgão de certificação dinâmico e inovador especializado em turismo médico e de bem-estar, segurança e saúde. Fundado em setembro de 2016, a finalidade inicial do GHA como um órgão de certificação independente centrado na melhoria da experiência do paciente e destinado para turistas médicos e suporte a prestadores de saúde na validação da qualidade, aumentando a visibilidade e implementando um modelo de negócios sustentável para turismo médico. Desde então, o GHA é pioneiro em vários programas que abrangem todo o espectro de atendimento contínuo e oferece certificação e credenciamento para as partes interessadas em todos os aspectos da saúde e do bem-estar.

As organizações interessadas na certificação da Global Healthcare podem fazer uma solicitação em info@ghaccreditation.com | Tel. EUA 001.561.228.4014 | www.GlobalHealthcareAccreditation.com

Sobre a Cleveland Clinic

Cleveland Clinic , agora em seu centenário, é um centro médico acadêmico de especialidades múltiplas, sem fins lucrativos, que integra atendimento clínico e hospitalar com pesquisa e educação. Localizada em Cleveland, Ohio, foi fundada em 1921, por quatro médicos renomados, com a visão de oferecer excelente atendimento aos pacientes, com base nos princípios de cooperação, compaixão e inovação. A Cleveland Clinic foi pioneira em muitos avanços médicos, incluindo cirurgia de revascularização do miocárdio e o primeiro transplante de rosto nos Estados Unidos. O U.S. News &World Report nomeia consistentemente a Cleveland Clinic como um dos melhores hospitais do país em sua pesquisa anual "America's Best Hospitals". Entre os 70.800 funcionários da Cleveland Clinic em todo o mundo estão mais de 4.660 médicos e pesquisadores remunerados, e 18.500 profissionais de enfermagem e prestadores de práticas avançadas registrados, representando 140 especialidades e sub-especialidades médicas. A Cleveland Clinic é um complexo hospitalar com 6.500 leitos que inclui um campus principal de 700.106 metros quadrados próximo ao centro de Cleveland, 19 hospitais, e mais de 220 instalações ambulatoriais e unidades no sudeste da Flórida; Las Vegas, Nevada; Toronto, no Canadá; Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos; e Londres, na Inglaterra. Em 2020, foram registrados 8,7 milhões de consultas ambulatoriais, 273 mil internações e observações hospitalares e 217 mil casos cirúrgicos em todo o sistema de saúde da Cleveland Clinic. Os pacientes vieram para o tratamento de todos os estados e 185 países. Visite-nos em clevelandclinic.org. Siga-nos no twitter.com/Cleveland Clinic. Notícias e recursos disponíveis no site newsroom.clevelandclinic.org.newsroom.clevelandclinic.org.

Nota do editor: o serviço de notícias da Cleveland Clinic está disponível para oferecer entrevistas de qualidade para transmissões e b-roll, mediante solicitação.

FONTE Global Healthcare Accreditation