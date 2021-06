Clever Leaves executa o primeiro envio comercial de flor de canábis para Australia através de acordo com IDT Australia Limited

Clever Leaves Exportou Diretamente para a Austrália a partir das suas instalações certificadas em GACP, em Portugal

NEW YORK, June 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --, operador multinacional licenciado e líder na produção de canabinóides de qualidade farmacêutica, anuncia acordo comercial com empresa fabricante da indústria farmacêutica, IDT Australia Limited (ASX: IDT, “IDT”), para o fornecimento, por parte da Clever Leaves, de duas variedades de flor GACPcertificadas, a partir da suas instalações em Portugal. Como parte do acordo comercial, Clever Leaves executou o primeiro envio comercial de flor seca THC para Austrália. Em linha com sua estratégia internacional, a Clever Leaves visa ampliar seu canal de distribuição com a IDT e expandir o seu portfólio de produtos para servir e corresponder às necessidades do mercado australiano.

A IDT fabrica e produz produtos farmacêuticos na Austrália, incluindo canábis medicinal. Atualmente, muitos doentes não conseguem aceder aos medicamentos à base de canábis que lhes são prescritos uma vez que a escassez atual também afetou a maioria dos distribuidores australianos. Esse acordo permite que a Clever Leaves ajude a aliviar a atual escassez de flor de canábis medicinal na Austrália.

“O acordo de fornecimento da Clever Leaves com a IDT é uma importante etapa na distribuição de produtos de alta qualidade para as pessoas que deles precisam na Austrália, e não poderíamos estar mais satisfeitos por fazer parte da solução,” disse Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves. “Com a Clever Leaves em Portugal a operar comercialmente, a nossa capacidade de fornecimento de flor está agora aberta para acordos comerciais, permitindo aos doentes australianos aceder a produtos adicionais de flor de canábis medicinal e suprindo a necessidade crescente dos pacientes”.

“Atualmente, a Austrália tem acesso limitado a flor de canábis medicinal de qualidade GMP e acessível aos doentes que dela necessitam. A Clever Leaves é um fornecedor confiável e de boa reputação que atende aos rigorosos requisitos de cGMP da IDT e nós vemos esta parceria como uma solução estratégica que cria uma ótima oportunidade para ambas as empresas,” afirmou o CEO da IDT, Dr. David Sparling.

A IDT irá embalar a flor na sua instalação certificada cGMP, a qual é acreditada para processamento e extração de canábis medicinal à escala de toneladas e conversão em produto final, posicionando-se esta unidade como uma instalação líder no setor do fabrico de canábis medicinal.

1Boas Práticas Agrícolas e de Coleta

Sobre Clever Leaves Holdings Inc.

A Clever Leaves é uma empresa multinacional de canábis, com ênfase no cultivo em grande escala e ecologicamente sustentável e no processamento de grau farmacêutico, como os pilares do seu negócio global de canabinoides. Com operações e investimentos nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Alemanha e Portugal, a Clever Leaves criou uma rede de distribuição eficaz e uma presença global, com um alicerce construído com base na eficiência do capital e no rápido crescimento. A Clever Leaves pretende ser uma das principais empresas globais de canábis da indústria, reconhecida pelos seus princípios, pessoas e desempenho, ao mesmo tempo que promove uma comunidade global mais saudável. A Clever Leaves recebeu várias certificações internacionais que lhe permitiram aumentar a sua capacidade de exportação e de vendas das suas operações colombianas, incluindo a Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) da União Europeia (EU-GMP), uma Certificação de Boas Práticas de Fabrico (BPF) pelo Instituto Nacional de Vigilância de Medicamentos e Alimentos da Colômbia - Invima e uma Certificação de Boas Práticas Agrícolas e de Colheita (GACP). A Clever Leaves recebeu em Portugal licença do Infarmed, a autoridade de saúde portuguesa, para cultivar, importar e exportar flor seca para fins medicinais e de investigação. Além disso, a operação portuguesa recebeu recentemente a certificação de conformidade com as GACP e a IMC-GAP.

Para obter mais informações, visite https://cleverleaves.com/en/home/ e siga-nos no LinkedIn.

Sobre IDT Australia Limited

A IDT Australia Limited (ASX: IDT) é uma companhia de produção farmacêutica baseada em Victoria, Austrália. A empresa possui uma extensa experiência no desenvolvimento e produção de produtos farmacêuticos para clientes locais e internacionais. As instalações da IDT seguem parâmetros de GMP e são regularmente auditadas pela US FDA e pela Australian TGA. Com uma equipa experiente de especialistas nas suas instalações de classe mundial, a IDT fornece um serviço transversal, para o desenvolvimento e transposição de escala de novos produtos, fabrico de substâncias ativas comercializáveis, assim como uma variedade de produtos em formas de dosagem orais e injetáveis.

Forward Looking Statements

Este comunicado de imprensa inclui determinadas declarações que não representam factos históricos, mas são declarações prospetivas para os efeitos das disposições de "porto seguro", ao abrigo da legislação americana de reforma de litígios de valores privados de 1995. As declarações prospetivas são acompanhadas, geralmente, por palavras como "prevê", "acredita", "continua", "estima", "espera", "previsões", "futuro", "pretende", "pode", "perspetiva", "plano", "antecipa", "potencial", "projetada", "procura", "parece", "deve", "será", "seria" e expressões semelhantes (ou as versões negativas das palavras ou expressões referidas) que antecipam ou indicam tendências ou eventos futuros ou que não representam declarações de assuntos históricos. Essas declarações prospetivas estão sujeitas a riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais sejam diferentes das declarações prospetivas. Os fatores que podem causar estas diferenças incluem, entre outros, as expetativas relativas à operação futura e ao crescimento e desempenho financeiros, incluindo se ou quando a Clever Leaves registar lucros; a capacidade da Clever Leaves para executar os respetivos planos e estratégias empresariais e para receber aprovações regulamentares; potenciais litígios; condições económicas globais; eventos geopolíticos, desastres naturais, causas de força maior e pandemias, incluindo, entre outros, as perturbações económicas e operacionais e outros efeitos decorrentes da COVID-19; requisitos regulamentares e alterações aos mesmos; acesso a financiamento adicional. A lista de fatores acima não é exclusiva. As apresentações mais recentes da Clever Leaves à SEC contêm informações adicionais relativas a alguns destes fatores de risco e outros. Todas as declarações prospetivas subsequentes, escritas e orais, relativas à Clever Leaves, a assuntos correspondentes à Clever Leaves ou a qualquer pessoa que atue em seu nome, estão expressamente qualificadas na sua totalidade pelas declarações de alerta mencionadas acima. Os leitores são alertados para não confiar indevidamente em quaisquer declarações prospetivas, pois referem-se apenas à data atual. A Clever Leaves renuncia expressamente a quaisquer obrigações ou compromisso de divulgar publicamente quaisquer atualizações ou revisões realizadas a quaisquer declarações prospetivas contidas neste documento para refletir qualquer alteração nas suas expetativas em relação às mesmas ou qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias baseada em qualquer declaração.

Contatos para a imprensa na Clever Leaves:

Patricia Zylberman

Sherlock Communications

+5511 94729-2660

patricia@sherlockcomms.com

Luisa Pascoareli

Sherlock Communications

+55 11 99901-0931

luisa.pascoareli@sherlockcomms.com

Diana Sigüenza

Strategic Communications Director

+57-310-236-8830

Diana.siguenza@cleverleaves.com

Para consultas do investidor da Clever Leaves:

Cody Slach

Gateway Investor Relations

+1-949-574-3860

CLVR@gatewayir.com



Para consultas comerciais da Clever Leaves:

Andrew Miller

Vice President Sales - EMEA, North America, and Asia-Pacific

+1-416-817-1336

andrew.miller@cleverleaves.com