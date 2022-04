Cloudbeds lança novo guia para preparar todos os tipos de negócios de hospedagem para o futuro

A equipe de especialistas da principal plataforma de tecnologia hoteleira revela percepções do setor para capacitar proprietários e operadores a gerar mais reservas, criar uma melhor experiência para os hóspedes e lidar com o futuro da hotelaria

SAN DIEGO, April 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cloudbeds, a fornecedora de tecnologia que mais cresce no setor de hotelaria, anunciou hoje o lançamento de um novo livro intitulado Mais reservas, clientes mais felizes: o guia definitivo para o hoteleiro moderno, como parte da crescente iniciativa da empresa para tornar a educação e os recursos de hotelaria mais acessíveis. Agora disponível para download no site Cloudbeds.com, o guia detalha o jargão para oferecer aos proprietários e operadores de hospedagem percepções e estratégias exclusivas para aumentar as reservas, otimizar as operações da equipe e criar melhores experiências para os hóspedes.

“É um momento incrivelmente interessante para ter um negócio de hospedagem e trabalhar em hotelaria”, disse Adam Harris, CEO e cofundador da Cloudbeds. “O setor está passando por uma rápida aceleração. De locais de glamping e cabanas de luxo sustentáveis a "moutiques" e pousadas de luxo, a demanda reprimida de viagens está abrindo novas categorias de hospedagem e revitalizando outras. Reunimos mil anos de experiência coletiva e conhecimento institucional para escrever o que acreditamos ser os principais fundamentos que proprietários e operadores podem usar para transformar essa demanda reprimida em um negócio próspero nos próximos anos.”

O livro abrangente explora os principais fundamentos da administração de um negócio de hospedagem bem-sucedido, englobando automação de pagamentos, gestão de receita, análise de dados, marketing digital e muito mais. Cada capítulo inclui exemplos e cenários do mundo real com informações de hoteleiros veteranos e líderes do setor de viagens. “A nova tecnologia é uma boa notícia para qualquer pessoa no ramo de hotelaria”, diz Richard Castle, COO e cofundador da Cloudbeds. “Mas é difícil para qualquer hoteleiro, estreante ou experiente, ficar por dentro das inovações ou tendências do mercado quando tanta coisa está mudando constantemente. Este livro ensina aos hoteleiros o que eles realmente precisam saber: como contratar funcionários de forma mais eficaz, como automatizar o que você costumava fazer manualmente e como deixar a tecnologia fazer o que ela faz de melhor: economizar tempo e dinheiro.”

Mais reservas, hóspedes mais felizes: o guia definitivo para o hoteleiro moderno reúne percepções da equipe da Cloudbeds, que ajudou a empresa a se transformar em uma plataforma premiada que atende a milhares de clientes em 157 países. Desde o início em 2012, a Cloudbeds expandiu para mais de 700 funcionários em 40 países. Os autores incluem muitos atuais ou antigos hoteleiros e veteranos do setor da Expedia, AccorHotels, Marriott Hotels e Oracle, entre outros.

Este novo lançamento faz parte da iniciativa da empresa de tornar os recursos e a educação mais acessíveis aos hoteleiros, incluindo a Universidade Cloudbeds, um portal de aprendizagem online com centenas de cursos sob demanda, vídeos de treinamento, guias de práticas recomendadas do setor e procedimentos operacionais padrão para gerenciar um hotel de sucesso.

Para acessar uma cópia gratuita do livro, visite cloudbeds.com/pt-br/hoteleiro-moderno-livro/.

Sobre a CloudbedsFundada em 2012, a Cloudbeds é a parceira de tecnologia de crescimento mais rápido do setor de hotelaria, atendendo a uma base global de clientes de milhares de propriedades independentes em 157 países. A premiada Plataforma de Hotelaria da Cloudbeds reúne de forma fácil ferramentas de operações, receita, distribuição e growth marketing, com um marketplace de integrações de terceiros, para ajudar hoteleiros e fornecedores de hospedagem a aumentar a receita, otimizar operações e oferecer experiências memoráveis aos hóspedes. A Cloudbeds foi eleita Melhor PMS, Melhor Ferramenta de Reservas e a Escolha dos Hoteleiros pelo Hotel Tech Report em 2021, além de ser reconhecida pelo Technology Fast 500 da Deloitte em 2021 e pela Inc. 500 em 2019. Para mais informações, visite www.cloudbeds.com.

