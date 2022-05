Cloverhound adquire Altus conforme plano de expansão internacional

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Cloverhound, uma empresa de contact center e colaboração com sede nos EUA, anunciou hoje a aquisição da Altus, parceira da Cisco na América Latina, líder do setor, por uma quantia não revelada. A empresa continuará sob a bandeira Cloverhound com cerca de 75 funcionários em escritórios em Charlotte, na Carolina do Norte, Denver, no Colorado, e San José, na Costa Rica. A expectativa é de que o negócio seja concluído até 30 de junho.

"A equipe da Cloverhound está entusiasmada em adicionar os talentos globais da Altus à nossa equipe", disse Chad Stachowicz, fundador e CEO da Cloverhound. "A Altus aumentou significativamente seus negócios nos últimos 16 anos, e é um importante parceiro da Cisco com um portfólio completo de ofertas, incluindo serviços gerenciados, automação de rede e segurança. Eles também compartilham nossos valores, oferecendo benefícios excepcionais para seus funcionários e suas famílias. Esta aquisição dá à Cloverhound uma vantagem competitiva no mercado, oferecendo mais opções para parceiros e um alcance global."

A Altus foi fundada em 2007 por Alonso Bogarin, Jose Bogarin e Rafael Campos. A consultoria atende clientes de médio e grande porte com ênfase nas operações de TI da Cisco. A experiência da Altus inclui serviços gerenciados, automação de rede e segurança, bem como ofertas de produtos SaaS (Software como serviço). Ela é uma das três únicas empresas do mundo com certificação Cisco Advanced DevNet. Os escritórios da empresa estão localizados em Curridabat, na província de San José, na Costa Rica.

"Estamos entusiasmados por agregar o conhecimento e a experiência da Altus à Cloverhound", disse Alonso Bogarin, cofundador e CEO da Altus. "A Cloverhound foi uma opção lógica em termos de conjuntos de habilidades complementares e valores semelhantes. As duas empresas são parceiras da Cisco, lucrativas e fundadas com capital próprio dos sócios, que reúnem engenheiros e desenvolvedores talentosos que oferecem valor e competência a seus clientes. A equipe de Altus espera trabalhar com a Cloverhound para conectar o mundo."

A Cloverhound foi fundada em 2014 por Chad Stachowicz, um engenheiro e CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) veterano da Cisco. Desde então, a parceira da Cisco ampliou seu quadro de funcionários para mais de 20 funcionários em Charlotte e Denver, oferecendo serviços de consultoria e ofertas de SaaS como o Cloverhound Connect e o Vigilus. A empresa é especializada em contact center, comunicações unificadas e desenvolvimento de aplicativos.

FONTE Cloverhound