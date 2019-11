Clube da Premier League Inglesa Wolverhampton Wanderers faz parceria com a Crypto Millions Lotto, a maior loteria de Bitcoins do mundo

LONDRES, Nov. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via CryptoCurrencyWire -- A Crypto Millions Lotto, a maior loteria de bitcoins do mundo, tem orgulho de anunciar que é o “Parceiro Oficial de Loteria Online" do clube inglês da Premier League Wolverhampton Wanderers F.C., mais conhecido como Wolves.Essa parceria é inovadora. Embora muitos clubes da Premier League tenham colaborado com parceiros de apostas esportivas, este é o primeiro que envolve uma empresa de loteria online.Wolves está rapidamente se tornando conhecido nos círculos de criptomoedas como o clube “go-to” - tal como o bitcoin, uma marca “provocadora”, desafiando a hierarquia da Premiership. A Crypto Millions Lotto escolheu os Wolves por essa razão, já que apresenta sua marca a um público global, particularmente na Ásia, América Latina, Canadá, Rússia e CEI.Uma das características mais significativas da parceria é o grande passo que ela representa para oferecer para o mainstream a moeda alternativa mais amplamente utilizada do mundo. Os Wolves e a Crypto Millions Lotto estão fazendo a sua parte para incentivar o uso e a adoção de bitcoins, juntamente com o programa de referência exclusivo da Crypto Millions Lotto, operado através do site irmão www.earnbitcoin.world. Isso permite que os usuários registrados recebam taxas de indicação em bitcoins e concorram a um prêmio de US$ 2,5 milhões sem sequer comprarem um bilhete de loteria.Comentando sobre a parceria, o CEO da Crypto Millions Lotto Sulim Malook disse: “Estamos contentíssimos de ter encontrado um parceiro com o mesmo modo disruptivo que temos. O sucesso dos Wolves no ano passado colocou o nome do clube no palco mundial em um esporte que é de longe o mais acompanhado do planeta. Como empresa, somos grandes torcedores do futebol, e os Wolves são o clube mais amigo das criptomoedas da Inglaterra. Eles são uma escolha óbvia”.Steve Morton, diretor comercial dos Wolves, disse: “Estamos encantados em fazer parceria com a Crypto Millions Lotto, uma empresa ambiciosa que deseja aumentar sua exposição com a ajuda do alcance global dos Wolves em várias plataformas. Também estamos empolgados em desenvolver nosso relacionamento, que também fará com que a marca Wolves alcance novos públicos na Europa Oriental e América do Sul”.Sobre a Crypto Millions Lotto Crypto Millions Lotto é o nome comercial da Ofertas365 Limited, uma empresa do Reino Unido cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores do Caribe Holandês desde 2015. É a maior loteria de bitcoins do mundo e oferece uma oportunidade única para os participantes possam jogar e ganhar em bitcoin. Novos clientes recebem três linhas grátis em uma oferta e jackpots introdutórios totalmente segurados, e que começam com um colossal US $ 30 milhões e acumulam até alguém ganhar, a cada 3 semanas e meia na média.A loteria está totalmente licenciada para operar em mais de 150 países. Os clientes podem ter certeza de que os sorteios são completamente confiáveis, transparentes e justos, uma vez que se baseiam no resultado da Loteria Nacional Alemã, em operação desde 1955, e é televisionada duas vezes por semana na televisão alemã.Para mais informação, visite https://www.cryptomillionslotto.com/.Sobre o Wolverhampton Wanderers Os Wolves foram fundados em 1877 e é um dos 12 membros fundadores da Liga Inglesa de Futebol. O clube venceu a Primeira Divisão Inglesa (como a Premier League era conhecida anteriormente) três vezes, a FA Cup quatro vezes e a Football League Cup duas vezes. Ele está em sétimo lugar na temporada 2018-19, competindo na Liga Europa deste ano.O clube é de propriedade da Fosun, um grupo de consumidores chineses focado em tecnologia e cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong.Para mais informação, visite https://www.wolves.co.uk .Contato: Para informações para a mídia/imprensa, entre em contato com media@cryptomillionslotto.com ou corporates@wolves.co.ukFoto deste comunicado disponível emhttps://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ec7fe1f8-847e-4c51-9b4f-d3037532a519/pt