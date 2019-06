COAST Autonomous otimiza segurança de veículo autônomo com o LiDAR casulo da LeddarTech

COAST Autonomous seleciona a tecnologia LiDAR solid-state da LeddarTech como solução mais confiável para atingir os mais altos níveis de segurança para seus veículos autônomos, criados para ambientes de campus e urbanos.

QUEBEC CITY, June 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder do setor de tecnologia LiDAR para automóveis e mobilidade, tem o prazer de anunciar que a COAST Autonomous escolheu a LeddarTech para seus serviços de transporte autônomos. A COAST Autonomous, fundada por veteranos do setor de veículos autônomos, escolheu a tecnologia da LeddarTech devido à sua capacidade de oferecer maior segurança para veículos da COAST Autonomous. A robustez e confiabilidade da tecnologia solid-state da LeddarTech atende às exigentes condições de mobilidade atuais e faz dessa tecnologia a ideal para evitar colisões em aplicativos de parada e arrancada ao eliminar zonas mortas deixadas por outras tecnologias de detecção.

A COAST Autonomous desenvolveu veículos autônomos que integram várias tecnologias de detecção, incluindo LiDAR, RADAR e câmera. A tecnologia LiDAR da LeddarTech oferece cobertura total sem zonas mortas em todo o perímetro do veículo, também chamado de casulo. Ele protege usuários de vias vulneráveis, como pedestres que podem se aproximar do veículo em situações de parada e arrancada. A tecnologia LiDAR casulo da LeddarTech oferece uma solução exclusiva que habilita veículos totalmente autônomos e seguros. “Com a intenção de fornecer viagens mais seguras aos nossos passageiros, nossa seleção de tecnologias de detecção leva em consideração a maturidade dos parceiros com quem trabalhamos e sua capacidade de cumprir suas promessas de maneira consistente”, afirmou Pierre Lefevre, Diretor de Tecnologia da COAST Autonomous. “Com mais de uma década de experiência construindo sensores LiDAR, a LeddarTech é o parceiro perfeito para nós e tem mostrado consistentemente que pode superar nossas expectativas”.

“Estamos honrados por nossas soluções LiDAR casulo terem sido selecionadas e confiadas pela COAST Autonomous como parte dos seus veículos autônomos”, disse Adrian Pierce, VP de Vendas Globais e Desenvolvimento de Negócios da LeddarTech. Ele continuou: “a COAST possui um impressionante histórico com mais de 60 testes em 7 países diferentes e impressionante histórico de transporte de mais de 120.000 passageiros. O primeiro elemento do estatuto da Coast é segurança em primeiro lugar, e a implementação da tecnologia LiDAR casulo da LeddarTech dá suporte a esse estatuto e ao comprometimento que a Coast faz com seus clientes.” O Sr. Pierce concluiu dizendo que “tornar os aplicativos de mobilidade mais seguros está no centro do nosso DNA. Nossa tecnologia oferece o equilíbrio correto de desempenho e economia e está pronto para implementação hoje”.

Sobre a COAST Autonomous

A COAST Autonomous é uma empresa de software e tecnologia focada em oferecer soluções de VA a velocidades adequadas para ambientes urbanos e de campus. A missão da COAST é criar uma comunidade ao conectar pessoas às soluções de mobilidade que priorizem os pedestres e devolvam as cidades para as pessoas. No centro de uma das revoluções mais rápidas e profundas que impactam os setores de transporte e logística, a COAST desenvolveu um software de Veículo Autônomo (VA) completo que inclui mapeamento e localização, robótica e inteligência artificial (IA), gerenciamento de frota e sistemas de supervisão. Ao firmar parcerias com fabricantes comprovados, a COAST pode oferecer uma variedade de veículos equipados com seus softwares de primeira linha para fornecer soluções de mobilidade como um serviço (MaaS, em inglês) para cidades, parques temáticos, campus, aeroportos e outros ambientes urbanos. Baseada em Pasadena, Califórnia, a equipe da COAST é reconhecida por sua experiência e conhecimento em todos os aspectos da implementação e operação de frotas de VA, ao mesmo tempo em que prioriza a segurança e a experiência do usuário. Para saber sobre como a COAST Autonomous pode ajudá-lo(a) a impulsionar o transporte autônomo em seu ambiente, visite www.coastautonomous.com .

Contato: Aimie Nghiem, Diretora de Desenvolvimento de Programas da COAST Autonomous

Tel.: +1-626-838-2469 ANghiem@coastautonomous.com

Sobre a LeddarTech®

A LeddarTech é líder do setor de fornecimento da plataforma de desenvolvimento automotivo LiDAR mais versátil e escalável baseada no exclusivo Leddar EngineTM, que consiste de um conjunto de SoCs com certificado de segurança funcional e de classe automotiva que trabalha em conjunto com o software de processamento de sinal LeddarSP proprietário. A empresa é responsável por várias inovações em aplicativos de detecção remota de mobilidade de última geração, com mais de 70 tecnologias patenteadas (20 pendentes) que aprimoram as capacidades ADAS e de condução autônoma para automóveis.

A LeddarTech também atende ao mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR solid-state de alto desempenho para serviços de transporte autônomo, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotáxis.



