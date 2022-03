Cobira escolhe solução Dynamic IMSI Manager e a plataforma de gestão de assinaturas da Valid

MADRI, 2 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A Cobira ApS, fornecedora de conectividade segura da IoT global para B2B, e outros serviços da IoT, escolheu a solução Dynamic IMSI Manager da Valid, para fortalecer sua oferta de serviços de conectividade da IoT. A solução Dynamic IMSI Manager da Valid oferece conectividade segura de alta qualidade e alta flexibilidade no gerenciamento de assinaturas patrocinadas.

Além disso, a Cobira ApS escolheu usar a versão mais recente do serviço de gestão de assinaturas eReach da Valid, capacitando a Cobira com uma solução completa de gerenciamento ponto a ponto do ciclo de vida de eSIM. As duas soluções combinadas oferecem uma base muito sólida para a prestação de serviços avançados e de conectividade à prova de futuro.

A GSMA Intelligence prevê que haverá 24 bilhões de conexões da IoT em 2025. As conexões empresariais da IoT alcançarão o consumidor em 2024 e quase triplicarão entre 2019 e 2025. Isso responderá por pouco mais da metade de todas as conexões da IoT em 2025, de acordo com o estudo da GSMA.

A Dynamic IMSI Manager da Valid, uma extensão do pacote de conectividade OTA da Valid, é uma solução cliente-servidor que inclui um Applet Multi-IMSI em execução no cartão SIM gerenciado remotamente por uma plataforma de conectividade OTA. A solução oferece alta flexibilidade no gerenciamento de assinaturas patrocinadas, definindo vários atributos de assinatura, conectando dados de perfil avançados a cada assinatura e incluindo várias opções de configuração.

Além disso, a Valid oferece seus serviços de gerenciamento remoto de assinaturas para gerenciar a criação, o armazenamento, a personalização e o download de perfis de eSIM para dispositivos M2M eUICC habilitados com IoT. Esta plataforma é operada como um serviço pela Valid em seu data center certificado pela SAS-SM localizado perto de Madri, na Espanha.

"As equipes da Valid e da Cobira trabalham juntas há muitos anos e conhecemos a Valid como um forte parceiro em todos os aspectos relacionados à área de conectividade celular. Apoiados pelos produtos e serviços da Valid, podemos oferecer a qualidade necessária em soluções empresariais da IoT." - Allan Dickow, CTO da Cobira ApS.

"A Valid está ajudando a Cobira ApS em sua missão de oferecer ao mercado soluções de IoT confiáveis e otimizadas. Com o suporte da Valid, a Cobira ApS agora pode oferecer serviços flexíveis de conectividade da IoT com uma solução segura, conveniente e adaptável para seus clientes", disse Pierre Lassus, diretor global de software e serviços da Valid.

*A IMSI é a identidade de assinante móvel internacional. Um número que identifica de forma única cada usuário de uma rede celular.

Sobre a Cobira ApS

A Cobira se esforça para ser a parceira perfeita quando se trata de habilitar as empresas como provedoras de conectividade. Com nossas competências e conhecimentos em conectividade, ajudamos nossos clientes na construção de soluções seguras, confiáveis e escaláveis que tornam seus negócios viabilizados pela IoT um sucesso. Para saber mais, acesse www.cobira.co.

Sobre a Valid

A Valid (B Homa: VLID3 – ON) oferece soluções sob medida que integram tecnologias emergentes para permitir experiências seguras e confiáveis. Desde dados, pagamentos, identidade e dispositivos móveis para IoT, monitoramento e rastreamento, certificação digital e tecnologia agrícola, a Valid oferece um amplo portfólio de serviços e soluções que aceleram a transformação digital dos negócios de nossos clientes. Com mais de 60 anos de experiência e mais de 6 mil funcionários em 16 países, a Valid é a maior emissora de documentos de identificação no Brasil, está entre os cinco principais produtores de cartões SIM e entre os maiores fabricantes de cartões bancários do mundo. Para saber mais, acesse www.valid.com.

FONTE Valid