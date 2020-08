cocoa motors. inicia a partir de 11 de agosto as vendas mundiais do "WALKCAR", o carro no saco

TÓQUIO, 13 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A cocoa motors. Inc. de Tóquio, Japão, iniciou em 11 de agosto as vendas mundiais de um veículo que os usuários podem levar num saco, apelidado de "WALKCAR," no site oficial da empresa.

Site do WALKCAR: https://en.cocoamotors.com

O WALKCAR tem o mesmo tamanho de um computador laptop de 13 polegadas.

É um pequeno e leve "carro no saco", pesando apenas 2,9 kg. Ele alcança uma poderosa velocidade de até 16 km/h, junto com recursos de segurança como a função automática de parar. Desde o anúncio do produto, em 2016, houve respostas da comunidade de mídia de todo o mundo e o WALKCAR recebeu um total de aproximadamente 7.800 pedidos antecipados de 13 países de todo o mundo. Durante mais ou menos quatro anos, desde que o produto foi anunciado, houve muita pesquisa e desenvolvimento, bem como aperfeiçoamento do produto, e agora, finalmente, ele é oficialmente lançado em todo o mundo. O WALKCAR é um "carro portátil" inventado no Japão. É um veículo que os usuários podem carregar para todo lugar como um computador laptop – oferecendo um novo estilo de vida que não depende de qualquer rede de transporte. A hora de escolher entre "andar" ou "WALKCAR" a qualquer momento chegou.

- Informações sobre a empresa

Nome da empresa: cocoa motors. Inc.

Localização: Shibuya-ku, Tóquio, Japão

Fundação: 1 de agosto de 2013

URL: https://en.cocoamotors.com

