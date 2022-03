CoinEx Charity lança um fundo assistencial de US$ 10 milhões para melhorar o bem-estar público mundial

HONG KONG

8 de março de 2022

US$ 10

/PRNewswire/ -- De acordo com estimativas do, até 2030, cerca de 660 milhões de pessoas continuarão com fome. Para abordar o dilema de vida que enfrentam os pobres e acelerar a construção de um novo mundo melhor com fome zero, igualdade de acesso à educação e atendimento médico justo, a CoinEx Charity, uma organização de assistência sob a CoinEx, lançou um fundo de assistência demilhões ao mesmo tempo em que dá continuidade à sua missão de "Via Blockchain, Making the World a Better Place".

Com foco no atendimento humanitário, a CoinEx Charity lançou eventos assistenciais em todo o mundo a partir de 2021. A organização forneceu suprimentos para a vida e assistência médica para pessoas em áreas afetadas pela pobreza e ajudou crianças em diferentes países a obterem igualdade de acesso à educação. Quando os desastres ocorrem, a organização ofereceu ajuda emergencial para as áreas afetadas.

No ano passado, a CoinEx Charity patrocinou muitas partidas de futebol na Bielorrússia, distribuiu ingressos gratuitos e sessões de treinamento para as crianças locais. Ao empoderar esses sonhadores, a CoinEx Charity contribuiu para a promoção do desenvolvimento humano.

Em dezembro de 2021, a CoinEx Charity doou 700 pacotes de cuidados para crianças no Uniuyo Teaching Hospital , na Nigéria. Para as crianças, estes foram presentes comoventes.

Quando o tufão Rai atingiu as Filipinas em janeiro de 2022, a CoinEx não poupou esforços no apoio à assistência à catástrofe no país e imediatamente enviou equipes de apoio para as três áreas mais afetadas para oferecer ajuda de emergência, incluindo um total de 300 pacotes de suprimentos. Além do fornecimento de suprimentos de emergência, a CoinEx também doou fundos ao governo local para ajudar na reconstrução em casos de desastres.

Em 2022, durante o ano novo iraniano, a CoinEx Charity visitou vilarejos remotos em Isfahan, que sofrem com condições de vida insatisfatórias e distribuiu pacotes de alimentos a 100 famílias pobres.

A CoinEx Charity organizou eventos assistenciais em regiões que incluem Bielorrússia, Nigéria, Filipinas e Irã e continuará a transmitir a mensagem de amor e assistência para todos os cantos do planeta.

Liderando por suas ações, a CoinEx Charity melhora o bem-estar público global por meio de ações reais. Ao mesmo tempo em que cumpre suas responsabilidades sociais, a organização expande a conscientização pública sobre a assistência por meio de sua influência social. A CoinEx Charity convoca mais empresas a trabalharem para causas assistenciais e a contribuírem para o bem-estar público mundial.

