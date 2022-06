Com dois novos Managing Directors, a StoneTurn reforça suas capacidades para atuação no Brasil

SÃO PAULO, Brasil e NOVA YORK, June 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A StoneTurn, consultoria global, anunciou a contratação de Carlos Flávio Lopes e Ian Cook, como Managing Directors, na equipe de São Paulo, no Brasil. As novas adições fortalecem as capacidades da StoneTurn nas áreas de risco, investigações, business intelligence, compliance e monitoramento.



A expansão do escritório de São Paulo reforça o compromisso da StoneTurn em atender clientes no Brasil e em toda a América Latina, bem como em todo o mundo, e ocorre logo após a abertura do primeiro escritório da consultoria na Ásia, em Singapura.

"A StoneTurn auxilia clientes em desafios complexos que muitas vezes transcendem fronteiras. Para melhor atender às necessidades de nossos clientes, é essencial termos recursos locais e conhecimento profundo de mercados críticos. Por ser a maior e mais diversificada economia da América Latina, o Brasil é um mercado crítico para a StoneTurn e nossos clientes", afirma Brad Wilson, Managing Partner e CEO. "Estamos felizes em receber Ian Cook e Carlos Flávio Lopes em nossa equipe em São Paulo, e ansiosos para trabalhar com eles no auxílio a nossos clientes nas áreas de risco, investigações, business intelligence, compliance e monitoramento, tanto no Brasil quanto em outras jurisdições."

Desde 2018, o escritório da StoneTurn em São Paulo atende clientes brasileiros e estrangeiros com serviços de investigações corporativas, compliance e monitoramento. Sob a liderança dos sócios Steven Neuman e Patrícia Latorre e, mais recentemente, Snežana Gebauer, a StoneTurn continua a vivenciar uma rápida expansão de sua base de clientes e aumento da demanda por esses serviços no Brasil e na América Latina. A adição estratégica de Ian e Carlos a nosso time é uma prova do compromisso contínuo da StoneTurn em prestar serviços excepcionais a nossos clientes.

