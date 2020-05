Com o apoio da Blackstone, a Phoenix Tower International assina acordo com a eir de propriedade e operação de torres na Irlanda

BOCA RATON

DUBLIN

, Flórida e, 25 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Phoenix Tower International ("") anunciou, hoje, a assinatura de um acordo com a eir para a compra de mais de 650 torres wireless e para a aquisição das torres wireless construídas ao longo de 8 anos, na Irlanda, por meio de um programa(em tradução livre, "construído sob encomenda"). A transação posiciona acomo maior fornecedor de infraestrutura de torres na Irlanda, expandindo de forma ainda mais significativa a presença crescente da empresa na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina e no Caribe. O fechamento do contrato está sujeito às condições costumeiras para este tipo de operação. Ae a eir estabeleceram uma parceria duradoura em que a eir ocupará as plantas por um mínimo de 20 anos.

"Estamos entusiasmados com a entrada no mercado irlandês de infraestrutura wireless e com a parceria com a eir em uma transação de tanta importância. A pandemia mundial de COVID-19 afetou todas as nossas comunidades e destaca a importância da infraestrutura wireless para apoiar o comércio, os negócios e as conexões sociais em todo o mundo. Essa infraestrutura não perderá sua relevância com a recuperação das economias nos próximos meses e anos", declarou Dagan Kasavana, CEO da Phoenix Tower International.

"A Irlanda é um hub econômico importante para a Europa e para o mundo e temos o orgulho de apoiar a eir no contínuo desenvolvimento em todo o país. Essa operação amplia ainda mais a presença global da PTI e estamos animados com essa parceria duradoura com a eir", comentou o presidente executivo da Phoenix Tower International, Tim Culver.

"Estamos felizes com a parceria com a eir para oferecer cada vez melhor conectividade sem fio para os clientes da empresa. Essa transação é um exemplo da estratégia da Phoenix de entrar em mercados em crescimento como parceira de provedores wireless de ponta", disse Jasvinder Khaira, diretor executivo sênior da Blackstone Tactical Opportunities. "A Phoenix tem o compromisso com o crescimento na Europa e em buscar oportunidades de oferecer apoio a provedores para acelerar a revolução da tecnologia 5G."

Sobre a Phoenix Tower International

A Phoenix Tower International ("Phoenix"), com a propriedade, operação e consolidação dessa transação deterá mais 9.000 torres, 986 km de fibra mais de 80.000 outras infraestruturas e plantas relacionadas à tecnologia wireless nos Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, França, Guatemala, Irlanda, México, Panamá e Peru.

A Phoenix foi fundada em 2013 com a missão de ser o principal fornecedor de plantas para provedores de tecnologia wireless nas Américas, em mercados de alto crescimento. Entre os investidores da Phoenix figuram fundos controlados pela Blackstone Tactical Opportunities e pela John Hancock, além de diversos membros da equipe de gestão. Para mais informações, acesse www.phoenixintnl.com.

Freshfields Bruckhaus Deringer e Arthur Cox atuaram como consultores jurídicos para a PTI.

Sobre a eir

A eir é a maior prestadora de serviços telecomunicações por linhas fixas da Irlanda e oferece serviços de banda larga, voz, TV e dados para clientes residenciais, empresas de pequeno e grande porte, além de agências governamentais.

A eir é a terceira maior operadora móvel da Irlanda no que tange receita e número de clientes. A empresa opera os serviços móveis da empresa e o GoMo.

A divisão de venda no atacado da eir, a open eir, é a maior operadora no atacado de telecomunicações da Irlanda, oferecendo produtos e serviços para clientes de atacado nacionais e internacionais em diversos mercados regulados e não regulados.

O grupo gerou um total de €1,249 bilhões em receita e seu EBITDA ajustado foi de €578 milhões para o ano encerrado em 30 de junho de 2019.

