Comitê de subsídios da Olympus concede uma doação à Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal (AMEG) para capacitação em procedimentos endoscópicos

CENTER VALLEY, Pensilvânia, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- O comitê de subsídios da Olympus Corporation of the Americas aprovou recentemente um subsídio para a Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal (AMEG), oferecendo uma doação definitiva de equipamento endoscópico Olympus e suporte financeiro para seu centro de formação na Cidade do México, no México.

A AMEG é uma sociedade médica sem fins lucrativos no México que conecta profissionais da área médica com um interesse comum em saúde digestiva. A AMEG se concentra no desenvolvimento da prática da endoscopia, promovendo a educação continuada, incentivando a pesquisa e capacitando a comunidade médica para melhorar a saúde da população. A AMEG estende inúmeras oportunidades educacionais às pessoas envolvidas e tem feito isso há 50 anos.

"Esse subsídio é extremamente benéfico para aprimorar a educação e as práticas dos médicos que entram no campo da gastroenterologia", disse o Dr. Héctor Espino Cortés, presidente da AMEG. "Apesar das circunstâncias da pandemia, as ferramentas e recursos dessa unidade irão oferecer a esses médicos oportunidades únicas de aprender os inúmeros procedimentos realizados com um endoscópio e, ao mesmo tempo, dominar as habilidades necessárias."

"A relação entre a AMEG e a Olympus permitiu um avanço significativo para novos profissionais na área médica que se esforçam para aprender procedimentos endoscópicos", disse Julien Sauvagnargues, presidente e representante regional da Olympus of the Americas.Julien complementou: "Estamos entusiasmados em conceder esse subsídio, que disponibilizará o equipamento necessário para treinar os médicos para que possam oferecer um atendimento de melhor qualidade aos pacientes."

O subsídio de 45 mil dólares permitirá à AMEG adequar suas instalações físicas para lançar o Laboratorio de Innovación y Entrenamiento Endoscópico Gastrointestinal-LIEEG (Laboratório de Inovação e Formação em Endoscopia Gastrointestinal). No andar térreo deste centro, haverá uma área de capacitação prática com quatro (4) estações, incluindo as torres de endoscopia da Olympus. O segundo andar terá uma sala de aula do tamanho de um auditório onde os estudantes terão a oportunidade de assistir a cursos didáticos.

Quando a AMEG recebeu este subsídio de equipamentos, a organização estabeleceu objetivos específicos do centro de formação para garantir o impacto otimizado para os estudantes e a comunidade. Uma das prioridades da AMEG é desenvolver programas educacionais para endoscopistas em formação e também para profissionais atuando na área. Atualmente, não existem programas na região para ensinar aos estudantes os inúmeros procedimentos endoscópicos regularmente realizados, por isso a AMEG pretende utilizar o LIEEG para implementar uma série de cursos e workshops e complementar os programas existentes em universidades e hospitais.

Devido aos efeitos da pandemia global, menos pacientes puderam ser submetidos a endoscopias. As limitações de acesso a procedimentos endoscópicos implicaram em menos oportunidades de capacitação para médicos. No entanto, com a assistência do LIEEG, a AMEG ajudará a fornecer aos endoscopistas as habilidades teóricas e práticas necessárias e as quais têm tido dificuldade para acessar. Além disso, a AMEG desenvolveu um programa no qual os residentes do primeiro ano podem atuar em suas instalações em um ambiente seguro e de baixo risco.

Em reconhecimento ao suporte recebido da Olympus, incluindo a doação de produtos feita em 27 de agosto de 2021, a AMEG realizará uma cerimônia em seu centro de formação na Cidade do México, em 3 de setembro de 2021. O evento será gravado e divulgado no site da AMEG. Para obter mais informações sobre a AMEG e visualizar a futura cerimônia, acesse https://www.amegendoscopia.org.mx/. Para saber mais sobre o programa de subsídios da Olympus, acesse https://www.olympusamerica.com/grants.

