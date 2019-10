Conferência da Linglong Tire Partner para a Região Sul Americana e Caribenha 2019 realizada na Cidade do PanamáPR Newswire

CIDADE DO PANAMÁ, Panamá, 10 de outubro de 2019

CIDADE DO PANAMÁ, Panamá, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- De 5 a 7 de outubro, a primeira Conferência da Linglong Tire Partner para a Região Sul Americana e Caribenha 2019 foi com êxito realizada na Cidade do Panamá. Aproximadamente 70 distribuidores da Linglong da América Central e do Sul reuniram-se aqui para discutir e compartilhar suas opiniões a respeito das tendências de desenvolvimento e futuro planejamento da Linglong Tire. Na manhã de 5 de outubro, a Linglong apresentou suas conquistas de desenvolvimento da primeira metade de 2019 para revendedores presentes à conferência, que falaram muito sobre a atual influência da Linglong na indústria de pneus. Na tarde de 5 de outubro, todos os parceiros participaram da cerimônia de abertura da nova loja da marca, situada em LA CHORRERA, Cidade do Panamá, atendendo a um gentil convite do distribuidor da Linglong no Panamá.

Na ocasião do 70º aniversário da fundação da República Popular da China, com o intuito de celebrar este grande evento, a Linglong Tire também patrocinou a Quinta Corrida de Barco Dragão da Linglong Tire, que foi realizada pelo Centro Cultural Sino-Panamenho, e convidou seus distribuidores a assistirem-na. Além disso, durante a corrida a Linglong realizou atividades promocionais para fortalecer a reputação de sua marca no mercado, nos mercados centro e sul-americanos.

Também, a promotora desta conferência transferiu para seu distribuidor brasileiro o direito de realizar a Conferência da Linglong Tire Partner para a Região Sul Americana e Caribenha de 2020. O sucesso desta conferência fortaleceu a confiança dos distribuidores em cooperações de longo prazo com a Linglong. Em 2020, eles esperam trabalhar muito mais com a Linglong.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1008846/Linglong_Tire.jpg

FONTE Linglong Tire