Conheça as novas tendências de viagem para 2020

CIDADE DO MÉXICO, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Sabemos que viajar está sempre na lista das resoluções do Ano Novo. De acordo com o estudo The 2019 Vacation Confidence Index*, viagens de fim de semana, ecoturismo e viajar sozinho serão as tendências para 2020. O IHG ® atende às suas necessidades de viagem, oferecendo destinos ideais para qualquer ocasião, seja para uma viagem curta de fim de semana ou para tirar alguns dias para ficar sozinho e refletir sobre a vida.

Deixe a rotina de lado! Saia e visite lugares novos com seu parceiro ou parceira, amigos ou família. Esses são os destinos favoritos para uma viagem de fim de semana nos nossos hotéis:

Presidente InterContinental Guadalajara : curta a oportunidade de explorar as incríveis atrações de Jalisco hospedando-se neste hotel localizado numa área central. Depois de conhecer os maravilhosos pontos turísticos de Guadalajara , como a catedral e os murais do Instituto Cultural Cabañas, visite a área trendy de Chapultepec , que oferece uma grande variedade de locais para você se divertir e onde você também pode visitar as galerias de arte. Depois, tire um tempo para explorar as cidades mágicas das redondezas, como Tlaquepaque e Tequila , onde você poderá ver de perto o processo de destilação e degustar de uma deliciosa tequila dos melhores barris.

se você deseja desfrutar da praia e do sol, é sempre uma boa opção para passar um divertido fim de semana, pela facilidade de acesso, aérea ou terrestre. Você pode admirar a espetacular vista do mar que esse hotel na baía de Santa Lucía oferece, seja de um quarto com varanda ou do terraço do restaurante do hotel, que também oferece muitas opções de diversão, com clubes noturnos, restaurantes e atividades aquáticas. Indigo® Guanajuato : recheada de mistério e de lendas, Guanajuato está situada em uma bacia nas montanhas de Sierra Madre . Admire as fachadas e as ruas coloniais do centro histórico, viva um momento romântico no Callejón del Beso e fique maravilhado com o Museu das Múmias de Guanajuato . O novo hotel Indigo é o lugar ideal para se hospedar, pois presta homenagem à herança mineira da cidade e tem localização privilegiada, perfeita para se visitar todas as atrações.

Às vezes, para liberar a tensão e ver o mundo com uma perspectiva nova, basta viajar sozinho. Tire algumas semanas para refletir sobre a vida e relaxar em um desses destinos inesquecíveis:

Holiday Inn Express &Suites ® Playa del Carmen: localizado em uma das ruas principais de Playa del Carmen, o hotel oferece acesso fácil à Quinta Avenida, onde você poderá caminhar e desfrutar dos seus cafés, bares e centros comerciais. Deleite-se com a vista do mar da sua espetacular piscina situada no terraço. O local oferece também muitas atrações ecológicas, como nadar com os golfinhos ou nos cenotes. Se você deseja se desligar das suas responsabilidades e viver uma experiência inesquecível, este é o lugar ideal.

Agora mais do que nunca é hora de apreciar a beleza natural do nosso continente e preservá-lo. Visite os belos destinos da América Latina e viva uma aventura inesquecível entre as várias opções de ecoturismo:

Holiday Inn ® Tuxtla Gutiérrez: um dos estados de maior beleza natural do México é certamente Chiapas , que tem paisagens naturais singulares. Hospede-se neste hotel como ponto de partida para desfrutar dos belíssimos espetáculos naturais que esse estado oferece. Viva uma aventura inesquecível passeando de barco e convivendo de perto com a natureza, seja no Cañón del Sumidero ou nas Lagunas de Montebello .



Às vezes caímos na armadilha de visitar um destino simplesmente porque muitas pessoas o conhecem e porque aparecem em todas as listas de recomendações. Pensa na possibilidade de conhecer cidades que você normalmente não visitaria e conheça de perto as culturas e tradições de destinos que são subestimados. Veja alguns exemplos:

Holiday Inn Express ® Bogotá – Parque la 93 : descubra a vibrante cultura colombiana hospedando-se neste hotel de Bogotá. Suba o monte Monserrate e desfrute de uma vista panorâmica, percorra as ruas do bairro La Candelaria e visite o Museu Botero. Conheça profundamente a história do país e tenha a experiência da vida colombiana, deleitando-se com sua culinária e visitando suas interessantes atrações.



Com essa lista, você não tem mais desculpa para deixar as viagens no final da sua lista de resoluções. Faça viagens diferentes nessa nova década que acaba de começar. Tenha a ousadia de criar uma história diferente, com lembranças e experiências inesquecíveis.

Fonte:

* The 2019 Vacation Confidence Index, realizado por Allianz Global Assistance.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083452/InterContinental_Hotels_Group.jpg

