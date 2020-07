Os integrantes da Conferência Ibero-americana mostram o seu apoio à proposta de Andorra para que a Cimeira se celebre no primeiro semestre de 2021

Os Coordenadores Nacionais e os Responsáveis de Cooperação acordaram o novo calendário de reuniões preparatórias para a Cimeira

A crise do coronavirus centrará as atividades da Conferência Ibero-americana

Andorra-a-Velha. A III Reunião de Coordenadores Nacionais e de Responsáveis de Cooperação da Conferência Ibero-americana, celebrada nesta segunda e terça-feira com a presença de todos os países ibero-americanos, acolhe favoravelmente a proposta de Andorra, Presidência Pro Tempore da Conferência Ibero-americana, para celebrar a XXVII Cimeira Ibero-americana de chefes de Estado e de Governo no primeiro semestre de 2021 com o lema “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-américa perante o desafio do coronavirus”. “Mantemos a dinâmica do consenso no âmbito da Conferência Ibero-americana: todos os países prestam apoio em pospor a Cimeira para o primeiro semestre de 2021”, manifestou o Coordenador Nacional de Andorra para a Cimeira Ibero-americana, Jaume Gaytán.

A reunião extraordinária de Chanceleres Ibero-americanos que celebrar-se-á antes do final do ano 2020 adotará formalmente a decisão e fixar-se-á a data da celebração da Cimeira

Ibero-americana.

Os representantes dos 22 países ibero-americanos aprovaram também o novo calendário de encontros preparatórios para a Cimeira, que realizar-se-ão de maneira virtual. Entre os encontros salientasse:

A reunião de ministros de Meio Ambiente (16 de setembro), que irá recuper por iniciativa de Andorra e depois de uma década, a questão do Meio Ambiente na Conferência Ibero-americana;

A reunião de ministros de Educação (6 de outubro);

A reunião de ministros de Administração Pública e Reforma do Estado (8 de outubro);

A reunião extraordinária de Chanceleres prevista para finais do ano 2020, trata-se de um novo encontro acordado durante a reunião.

Os países ibero-americanos acordaram o seu compromisso com os trabalhos preparatórios da Cimeira Ibero-americana, que focalizar-se-ão no novo contexto do COVID-19 com o objetivo de aportar soluções para a região. Do mesmo modo, manifestaram o seu forte compromisso por encontrar soluções conjuntas e coordenadas para enfrentar a maior crise sanitária e

socioeconómica que afetou a região em, pelo menos, um século. Neste sentido Gaytán e a Responsável de Cooperação andorrana, Gemma Cano, quiseram fazer incisão no facto que “o lema escolhido pela Presidência Pro Tempore andorrana para a Cimeira ‘Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030’ é mais vigente que nunca no contexto da crise sanitária provocada pelo Covid-19, e assim o manifestaram os nossos sócios ibero-americanos”.

A Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan, salientou ao finalizar o encontro dos dois dias: “Estamos a consolidar o trabalho preparatório a caminho da XXVII Cimeira Ibero-americana, adaptando-nos aos novos desafios. Nestes tempos difíceis, os países ibero-americanos estão à demonstrar a sua aposta decidida pelo multilateralismo e pela cooperação na Conferência Ibero-americana”.

Durante a III Reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis de Cooperação também se deu um decisivo impulso à Cooperação Ibero-americana com a proposta de quatro novas iniciativas de colaboração. Trata-se do programa contra a Doença de Chagas promovida pela Argentina e pelo Brasil; o Instituto Ibero-americano de Línguas Indígenas; o programa para a eliminação da violência contra as mulheres, e o da cidadania global, que lideram Chile, Espanha, México, Portugal e Uruguai.

