Consórcio internacional liderado pela Authentix, Inc. finaliza o acordo de licença para implementar o principal sistema de acompanhamento e rastreamento no Paquistão

ADDISON

ISLAMABAD

, Texas e GAUTENG, África do Sul e, Paquistão, 10 de março de 2021 /PRNewswire/ -- O Consórcio da Authentix, Inc., MITAS Corporation e AJCL Private Limited tem o prazer de anunciar que fechou um acordo de licença com o Conselho Federal de Recursos Fiscais do Paquistão para implementar um sistema de acompanhamento e rastreamento para tabaco, cimento, açúcar e fertilizantes. O acordo de licença abrange um prazo inicial de 5 (cinco) anos, bem como uma opção de ampliação de 3 (três) anos.

O escopo do sistema é ajudar os fabricantes nacionais e os importadores habilitando-os a aplicar selos fiscais seguros e digitalizados para cada produto das categorias acima, distribuídas no Paquistão. Este sistema oferecerá controle de produção, controle de movimentação de produtos e autenticação de produtos por meio de tecnologias seguras e não invasivas instaladas em linhas de fabricação, equipamentos portáteis dedicados, aplicativos para smartphones e selos de segurança multifacetados. Em volumes antecipados de produtos industriais, o acordo total abrangerá cerca de 6,5 bilhões de produtos de consumo por ano.

De acordo com o Banco Mundial, a produção e importação de produtos no Paquistão para os quatro setores envolvidas estão sujeitas a práticas de comércio ilícito generalizadas, como contrabando, falsificação e subnotificação do volume de produção, resultando em cerca de 50% do volume total de todos os produtos vendidos no país. Esse comércio ilícito e a falta de declaração da produção causam uma perda enorme de receita tributária para o orçamento do Paquistão. A título de ilustração, uma fonte importante do setor relata que, somente no segmento de produtos de tabaco, a quantidade de evasão fiscal chega a mais de PKR 77 bilhões (USD 481 milhões) por ano, que é mais de três vezes a quantidade atualmente alocada para os gastos anuais do Governo federal em saúde.

O CEO da Authentix, Kevin McKenna, declarou: "Em nome da Authentix e de nossos parceiros do consórcio, estamos satisfeitos que o Conselho Federal de Recursos Fiscais tenha finalizado este acordo de licença conosco e esperamos implementar este sistema avançado de monitoramento e execução para a redução e remediação do comércio ilícito em benefício dos cidadãos do Paquistão e para criar práticas de comércio justo nos setores mencionados."

