Contagem regressiva para o dia da abertura: 129ª Feira de Cantão apresentará novas linhas de produtos dos principais fabricantes da China

, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/-- Os expositores na próxima 129Feira de Importação e Exportação da(Feira de Cantão), que será realizada on-line de 15 a 24 de abril, apresentarão uma rica linha de produtos novos e excelentes por meio da transmissão ao vivo de eventos, dos quais cerca de 30% destacam novos itens de moda.

"A plataforma da 129Feira de Cantão colocará uma etiqueta de 'lançamento' nos produtos recém-lançados dos expositores para ajudar os compradores a filtrar rapidamente e encontrar o que desejam. Começará em breve a transmissão ao vivo de 130 eventos, onde os expositores apresentarão novos itens de moda destacando uma combinação de novos designs, materiais de alta tecnologia e sustentabilidade, oferecendo uma seleção mais ampla de novas ofertas para compradores do mundo todo", disse Quandong Liu, vice-diretor geral do departamento de relações exteriores da Feira de Cantão.

Atendendo às necessidades dos consumidores modernos com designs inovadores e moda habilitada por tecnologia

A 129a edição da feira exibirá uma ampla gama de itens de moda, englobando de roupas a calçados e acessórios. Alinhados com as tendências em evolução em toda a comunidade internacional de moda, os expositores inovaram ainda mais por meio da otimização constante de seus conceitos de design e do uso de novas tecnologias.

Com avanços em ciência e tecnologia em todo o setor de moda, os consumidores agora têm expectativas mais altas quando se trata de suas roupas ou sapatos, com maior foco na funcionalidade do que na aparência. Consequentemente, a produção e o uso de materiais inovadores se tornaram uma tendência de mercado inevitável.

Novos tênis de corrida adotaram materiais de polímeros inteligentes que oferecem desempenho de amortecimento dinâmico autoadaptativo. No modo "caminhada lenta", os usuários dos tênis têm a sensação de estar andando descalços sobre esponjas devido às moléculas separadas do material. No modo "corrida rápida", as moléculas se interligam proporcionando suporte mais firme e maior retorno energético.

Fabricadas em materiais de TPU transparente à prova d'água, as novas capas de chuva elegantes e modernas são cada vez mais populares por causa de seu desempenho superior.

Usando tecnologia de impressão UV, uma nova linha de bagagem inspirada em arte proporciona um espírito criativo durante as viagens.

A conscientização ambiental vem crescendo entre os fabricantes de moda há algum tempo. Com um número crescente de empresas de moda em todo o mundo explorando um modelo de negócio sustentável, os expositores estão utilizando melhor os recursos, fazendo uso deles ao longo de todo o processo, desde o projeto e fabricação até o consumo, além de reciclarem os resíduos.

Reutilização de resíduos: malas de bagagem que são fabricadas utilizando tecidos de poliéster reciclado (RPET) de garrafas de bebidas ou tecidos de vestuário.

Reciclagem de retalhos de couro: peças em jeans são criadas pelo processamento de restos de couro com características peculiares antibacterianas e à prova de fogo.

Novos produtos mais revolucionários estarão ao vivo no dia 15 de abril, e vale a pena esperar por eles, como os mais recentes produtos 3C, equipamentos de camping ao ar livre e muito mais.

Participe registrando-se no site https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId. Fique atento para receber mais notícias interessantes e lançamentos de novos produtos na Feira de Cantão.

