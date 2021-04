Tratar de evitar a violência contra as mulheres, o desenvolvimento sustentável, a luta contra a doença infecciosa de Chagas e a aposta pelas línguas indígenas, as noves iniciativas surgidas da reunião por teleconferência prévia à XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

A IV reunião de Coordenadores Nacionais e Responsáveis por Cooperação com a Presidência Pro Tempore de Andorra aconteceu, em formato virtual, nesta terça e quarta-feira, 13 e 14 de abril. O resultado mais salientável do encontro foi o acordo de implementação de quatro novos programas ou iniciativas de cooperação ibero-americana.

Deste modo, pactuou-se trabalhar para tentar evitar e eliminar a violência contra as mulheres, impelir o desenvolvimento sustentável, atuar contra a doença infecciosa de Chagas e apostar pela normalização das línguas indígenas.

As delegações dos 22 países ibero-americanos examinaram os alvos alcançados durante o biênio 2019-2020 e debateram sobre o relatório de atividades apresentado pela Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB). As delegações que usaram da palavra durante a reunião reconheceram os esforços da presidência andorrana e da SEGIB por ter realizado com êxito todas as reuniões previstas no calendário da Secretaria Pro Tempore.

Durante o encontro, os Coordenadores Nacionais avançaram com o processo que conduziram para pactuar os textos que serão adotados pelos Chefes de Estado e de Governo durante a XXVII Cúpula Ibero-Americana do próximo dia 21 de abril. A Declaração da Presidência da XXVII Cúpula Ibero-Americana, o Compromisso de Andorra sobre Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, assim como um importante número de Comunicados Especiais reúnem o património das reuniões celebradas durante o período 2019-2020 sobre o tema escolhido por Andorra, põe o foco nas medidas de recuperação que devem ser adotadas para enfrentar a crise multidimensional provocada pela covid-19, assim como sobre temas de relevância política para a região.

Durante as sessões de trabalho, os Responsáveis por Cooperação debateram e tiveram de entrar em consenso sobre os parágrafos de cooperação da Declaração de Chefes de Estado e de Governo e o Compromisso de Andorra sobre Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, assim como o Programa de Ação da Cúpula, documento que reúne as conclusões das reuniões ministeriais realizadas com a presidência andorrana.

Toda esta documentação será levada, posteriormente, à reunião que os ministros ibero-americanos de Relações Exteriores terão, também por teleconferência, nesta quinta-feira, 15 de abril e que servirá para fechar os acordos finais que, uma vez aprovados no âmbito da Cúpula, serão o roteiro para a ação da Conferência Ibero-Americana para os próximos dois anos.

A Cúpula de 21 de abril será a conclusão do trabalho feito com a presidência andorrana, que escolheu o tema ‘Inovação para o Desenvolvimento Sustentável - Objetivo 2030. Ibero-América perante o desafio do coronavírus’, e adaptar desta maneira a temática escolhida à nova situação mundial e aos desafios causados pela pandemia do SARS-CoV-2.

MAIS INFORMAÇÕES:

Serviço de comunicação e imprensa da XXVII Cúpula Ibero-Americana – Andorra 2020

Fundação Cúpula Ibero-americana

prensa@ciba2020.ad

(+376) 691600 / (+376) 821600

www.cumbreiberoamericana2020.ad

#Andorra2020

#acaminhodaCimeira



AGÊNCIA EFE S.A.não se responsabiliza pela informação que contém esta mensagem e não assume nenhuma responsabilidade perante terceiros sobre o seu conteudo total, estando igualmente desresponsabilizada da entidade autora do mesmo.