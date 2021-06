Coppel México escolhe VoltDB para potencializar os perfis dos clientes

BEDFORD, Massachusetts

, 10 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB , a única plataforma de dados de classe empresarial que atende aos requisitos de dados em tempo real das aplicações modernas, anunciou hoje que a Coppel, a maior loja de departamentos a nível nacional no México, está utilizando a plataforma de dados VoltDB para criar um sistema unificado de perfis de clientes.

Robert Gil

"A Volt tem sido realmente um divisor de águas para nós", disse o CTO da Coppel,. "Agora, podemos dispor de uma plataforma unificada para gerenciar todos os dados de nossa carteira de 13 milhões de clientes, o que se traduz em uma experiência muito melhor para o cliente e um maior retorno de investimento graças à melhoria da fidelidade dos clientes."

Um dos principais ativos da Coppel, as carteiras de clientes, também apresentam um grande desafio: ter um único perfil on-line e atualizado com todas as informações do cliente e que este perfil esteja ao vivo em um ambiente omnicanal para que os clientes possam acessar suas informações sobre encargos, créditos, e cotas (saldos) em tempo real, sem comprometer a velocidade de processamento das transações dentro da carteira.

A Coppel escolheu a VoltDB porque necessitava de uma plataforma de dados que lhe permitisse:

Armazenar as informações on-line em um único local

Ser tolerante com as falhas mediante esquemas de diferenças finitas (DRP) distribuídas em múltiplos locais

Analisar as informações em tempo real com painéis

Realizar a coleta de dados em tempo real

Realizar análises de fraude sem comprometer o desempenho da base de dados

"Todos os testes que realizamos com a Volt superaram as expectativas com relação ao desempenho em transações por segundo", declarou Gil.

No futuro, a Coppel planeja expandir seu uso da Volt para vários casos de centros de chamadas e serviços de atendimento ao cliente.

Para obter mais informações sobre o motivo das organizações de todos os setores estarem escolhendo a VoltDB para impulsionar as suas operações, acesse https://www.voltdb.com/.

Sobre a VoltDB

A VoltDB é a única plataforma de dados desenvolvida para dar suporte às aplicações de telecomunicações na era do 5G. Combinamos o armazenamento de dados em memória com uma baixa latência previsível e outros recursos-chave para potencializar as aplicações de BSS/OSS, gestão de clientes e garantia de receita que necessitam atuar em milissegundos de um único dígito para impulsionar a receita ou evitar a sua perda, sem comprometer a precisão dos dados. Para mais informações, acesse voltdb.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1334383/VoltDB_Logo.jpg

FONTE VoltDB