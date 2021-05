CorVent Medical garante aprovação da marcação CE para seu ventilador para tratamento médico crítico, o RESPOND-19™A empresa investe no aumento do crescimento comercial com a nomeação de executivo experiente de tecnologia médica para diretor financeiro

Travis Murphy

SANTA CLARA, Califórnia, 18 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A CorVent Medical , uma empresa privada de tecnologia médica focada no desenvolvimento de ventiladores versáteis indispensáveis no tratamento de casos críticos, anunciou que recebeu a aprovação da marca CE e está pronta para lançar o seu ventilador RESPOND-19™ para uso comercial na Europa. O novo sistema foi projetado para uma expansão flexível e fácil de usar da capacidade de ventilação de unidades de cuidados críticos a fim de permitir que os hospitais melhorem o tratamento de pacientes gravemente doentes com a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Otimizado para o uso clínico diário e para a necessidade de abertura de leitos temporários extras nos casos de superlotação hospitalar, o sistema oferece suporte respiratório invasivo e não invasivo a um custo menor de propriedade sem os requisitos tradicionais de planos dispendiosos de manutenção ou serviços. Em apoio ao crescimento comercial contínuo da empresa, a CorVent nomeou o experiente executivo financeiro de tecnologia médica,, como diretor financeiro (CFO).

"O ventilador RESPOND-19 equipa os profissionais de saúde com uma frota altamente responsiva de ventiladores de qualidade de UTI. Com uma interface simplificada que pode ser implementada em poucos instantes, o ventilador RESPOND-19 permite aos médicos atender rapidamente às necessidades clinicamente desafiadoras em um ambiente de atendimento crítico dinâmico, que foi ainda mais exasperado pela pandemia", afirmou o Prof. Univ. Dr. Felix Herth, pneumologista e diretor médico do Thoraxklinik-Heidelberg University Hospital, na Alemanha. "A proteção antiviral avançada do sistema faz do ventilador RESPOND-19 um recurso inestimável para limitar a disseminação viral, protegendo médicos e outros profissionais da saúde."

O sistema de qualidade de UTI inclui modos de ventilação obrigatórios, auxiliares e espontâneos, juntamente com proteções integradas para atender às necessidades individuais do paciente. O design simplificado e leve simplifica o treinamento, garante a compatibilidade com todas as fontes de oxigênio de baixo fluxo e permite fácil movimentação dentro do hospital. Além disso, o sistema filtra 99,9% dos patógenos virais usando proteções antivirais para proteger os pacientes e a equipe médica. Otimizado para um baixo custo de propriedade, o sistema está pronto para ser usado direto da caixa mesmo após armazenamento de longo prazo sem contratos de serviço contínuos ou manutenção dispendiosa. O ventilador RESPOND-19 é ideal para o uso clínico diário ou a necessidade de abertura de leitos temporários extras nos casos de superlotação hospitalar.

Para apoiar o crescimento da empresa, a CorVent também anunciou a expansão de sua equipe de gestão sênior e a chegada do experiente executivo de tecnologia médica, Travis Murphy, como CFO. O Sr. Murphy tem um histórico comprovado de mais de 30 anos de experiência com empresas start-up e em estágios de crescimento, principalmente no setor de tecnologia médica. Ele traz uma riqueza de conhecimento em uma ampla gama de atividades financeiras, incluindo gestão operacional diária, planejamento estratégico de longo prazo, arrecadação de fundos e saídas bem-sucedidas. Ele chega na equipe após uma gestão bem-sucedida como CFO na Ativa Medical.

"As necessidades de ventilação de um hospital mudaram nos últimos anos, elas exigem flexibilidade para responder às mudanças na demanda sem o alto custo de propriedade contínuo. Os sistemas de hoje devem atender aos rigorosos requisitos de ventilação mecânica de UTI, mas também ser fáceis de usar e implementar rapidamente para expandir a capacidade de atendimento crítico quando o tempo é limitado", afirmou Richard S. Walsh, CEO da CorVent Medical. "Nossa equipe experiente trouxe inovações significativas em pouco tempo ao mercado respiratório com o ventilador RESPOND-19, e a resposta do mercado foi muito positiva. Trazer o Travis Murphy como CFO da nossa empresa será inestimável para expandir os nossos esforços de comercialização."

O ventilador RESPOND-19 recebeu recentemente o prêmio 2021 Silver Winner of the Medical Design Excellence Award (MDEA) da Medical Device and Diagnostic Industry (MDDI) na categoria de ferramentas, equipamentos e suprimentos cirúrgicos e de emergência.

No final de 2020, a CorVent recebeu a autorização para o uso emergencial, nos EUA, da Agência de administração de alimentos e medicamentos dos EUA (US Food and Drug Administration, FDA) para o ventilador RESPOND-19 e anunciou uma parceria de distribuição nos EUA com a Siemens Healthineers. A empresa antecipa a liberação total do sistema pela FDA em 2021.

Sobre a CorVent Medical, Inc.

A CorVent Medical, uma empresa privada do portfólio da incubadora de tecnologia médica, Coridea LLC, está comprometida em desenvolver ventiladores versáteis que salvam vidas para tratamento de saúde crítico. O primeiro produto da empresa, o ventilador RESPOND-19™, oferece suporte respiratório de qualidade de UTI que amplia a capacidade de ventilação com implementação confiável e acessível em momentos cruciais. O sistema simplificado permite uma ventilação sofisticada que inclui recursos para salvar ou sustentar a vida e para diminuir a dependência do paciente quanto ao uso do ventilador, além de excelente controle anti-infecção. O sistema robusto e leve elimina a necessidade de planos de manutenção e serviços dispendiosos e foi projetado em parceria com a Design Catapult e construído na Califórnia em colaboração com a Design Catapult Manufacturing. Recentemente, o ventilador RESPOND-19 recebeu a autorização de uso emergencial da FDA (EUA), possui a marca CE e está disponível para venda em países que aceitam essas aprovações regulatórias. Para saber mais, acesse www.corventmedical.com.

