CPS Energy incluirá quantidade histórica de energia renovável no portfólioA empresa busca RFI para identificar soluções em energia solar, armazenamento em bateria e novas tecnologias para RFP do FlexPOWER Bundle

, 28 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A CPS Energy, maior concessionária municipal totalmente integrada de energia elétrica e gás dos Estados Unidos dá um passo significativo para diversificar seu portfólio de geração de energia e atender às demandas de energia de uma das regiões de mais rápido crescimento do país. A concessionária,localizada em, no, está divulgando uma Solicitação de Informações (RFI) global que ajudará no desenvolvimento de uma futura Solicitação de Proposta (RFP). Essa RFP incorporará recursos do lado da demanda ou de geração com baixa ou nenhuma emissão consistentes com a visãoda empresa.

A RFI informará o projeto de duas iniciativas estratégicas da CPS Energy, oPOWER Bundle e o. OPOWER Bundle é a próxima etapa doda CPS Energy, a estratégia global para transformar o parque de geração da concessionária em fontes com baixa ou nenhuma emissão nas próximas décadas.

As informações obtidas no processo de RFI ajudarão a CPS Energy a buscar um parceiro ou parceiros por meio de um futuro processo de solicitação de proposta para implementar o FlexPOWER Bundle. O pacote FlexPOWER Bundle de tecnologias inovadoras de geração e capacidade de geração adicional acrescentará 1.700 megawatts (MW) de capacidade de geração de energia obsoleta e será totalmente projetado para atender às necessidades de uma área de serviço metropolitana em constante crescimento. A RFP do FlexPOWER Bundle buscará adicionar até 900 MW de energia solar, 50 MW de armazenamento em bateria e 500 MW de novas soluções em tecnologia.

A RFI também está buscando informações para soluções e tecnologias inovadoras para a próxima fase do bem-sucedido programa de eficiência de energia da concessionária, o Save for Tomorrow Energy Plan (STEP, Plano de Energia Economize Para o Futuro). O STEP , lançado em 2009, foi projetado para dar mais autonomia aos clientes no gerenciamento do consumo de energia por meio de esforços como eficiência e conservação de energia e adoção de energias renováveis (por exemplo, placas de energia solar para telhados). O objetivo do programa era economizar, em um período de 12 meses, até 771 MW, quase o equivalente a uma usina de energia. O objetivo foi atingido cedo, em agosto de 2019, um ano antes do programado.

A CPS Energy está agora no programa de um ano STEP Bridge enquanto se prepara para apresentar uma versão nova e de longo prazo do STEP, chamada FlexSTEP. A FlexSTEP será projetada para atender às novas necessidades de nossos clientes e introduzir novas tecnologias de eficiência em energia.

"Nossa equipe da CPS Energy busca unir forças com empresas de energia inovadoras e globais que estejam interessadas em fazer parceria conosco em nosso programa Flexible Path no futuro. Convidamos fornecedores inovadores de energia e tecnologia para participar desta RFI e apresentar ideias de como transformar nossas fontes de geração de energia para capacitar nosso futuro", disse Paula Gold-Williams, presidente e CEO da CPS Energy.

"A iniciativa FlexPOWER Bundle não é somente empolgante, mas também muito importante. A CPS Energy tem mostrado seu desejo de abraçar o tipo de inovação ousada necessária para permanecer na vanguarda das tecnologias e soluções de geração de energia de que precisamos para ter um futuro limpo e com energia sustentável", disse Ron Nirenberg, prefeito de San Antonio. "Nos últimos anos, a concessionária percorreu um longo caminho no desenvolvimento de fontes eficientes de energias renováveis, e o compromisso da CPS Energy em continuar liderando esse caminho é incontestável."

Os pilares de sustentação da CPS Energy, que são confiabilidade, economia, segurança, responsabilidade ambiental e resiliência, formam a base de sua estratégia Flexible Path e de todos os processos de tomada de decisão da concessionária. Como uma concessionária de propriedade municipal, a CPS Energy está ativamente engajada em ouvir seus clientes e a comunidade. Por meio de uma pesquisa entre acionistas e clientes, a CPS Energy sabe que o preço e a confiabilidade do serviço são cruciais para a satisfação do cliente.

A CPS Energy também está comprometida em contribuir para um futuro ambientalmente limpo e sustentável para a região da Grande San Antonio. Para essa finalidade, a RFI confirma o interesse continuado da concessionária em energia solar fotovoltaica, armazenamento de energia, resposta à demanda e outras fontes de baixa emissão para incluir mais soluções que funcionem durante o ano inteiro, em todas as condições meteorológicas. Por meio do processo de RFI e subsequente RFP, a CPS Energy busca manter seu status como líder em geração de energia renovável, assim como em eficiência e conservação de energia.

"Nós nos desafiamos todos os dias a pensar globalmente e a agir localmente. Portanto, nossa paixão é fornecer as tecnologias mais benéficas a nossos clientes. Temos o compromisso de continuar a maximizar os ativos de propriedade da comunidade, ao mesmo tempo em que introduzimos mais tecnologias renováveis e inovadoras que nos levem para o futuro com solidez", disse Gold-Williams.

Etapa Data Emissão da RFI 27 de julho de 2020 Prazo para dúvidas dos respondentes 5 de agosto de 2020 Respostas da CPS Energy às dúvidas enviadas 12 de agosto de 2020 Prazo para envio das informações dos respondentes 31 de agosto de 2020

A CPS Energy está aberta a propostas de pré-parceria. Ela encoraja os respondentes a se engajarem com outros parceiros para propor soluções mais criativas e bem planejadas.

Para acessar a RFI, visite o site da CPS Energy. Logo após receber feedback, a CPS Energy liberará a RFP para até 900 MW de energia solar, 50 MW de armazenamento em bateria e 500 MW de capacidade de geração adicional.

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública do país fornecedora de energia, gás natural e eletricidade. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e 358.495 clientes de gás natural em San Antonio e em partes de sete comarcas adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas das 20 maiores cidades da nação; ao mesmo tempo, ela gera 8 bilhões de dólares em receita para a Cidade de San Antonio há mais de sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e em investimento educativo. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelos atos de voluntariado de nossos funcionários dedicados à cidade e por programas destinados a levar valor a nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica da nação, e é a número um em geração de energia solar no Texas.

