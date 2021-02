CPS Energy lança diálogo com a comunidade sobre seu plano de recursos Flexible Path , incluindo um foco no carvão

, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/-- A CPS Energy, a maior empresa municipal de gás natural e energia elétrica dos Estados Unidos, está abrindo um diálogo comunitário amplo sobre futuros caminhos que poderiam ser buscados para a distribuição de energia de, a 7maior cidade do país.

Em 2021, a concessionária lançará um diálogo para toda a comunidade lançando publicamente seu plano de recursos, que se encontra disponível agora em seu website . O plano de recursosaborda diretamente a retirada de várias unidades a vapor a gás desgastadas que atingirão o fim de sua vida durante esta década.

Alinhada com a ampla estratégia Flexible Path da empresa, a CPS Energy desenvolveu a nova e inovadora solicitação para proposta FlexPOWER BundleSM . Esta importante apresentação global foi emitida em 10 idiomas no final de 2020. O processo de envio da apresentação foi encerrado em 1º de fevereiro de 2021. A empresa iniciou seu processo de avaliação e espera começar a anunciar projetos selecionados no início da primavera ou no final do verão.

O FlexPOWER Bundle ajudará a avaliar as soluções energéticas mais eficientes para substituir suas unidades de vapor de gás mais antigas já mencionadas, as quais chegarão ao fim de sua vida útil (aproximadamente 55 anos) antes de 2030. O que segue mostra os componentes do pacote:

Até 900 MW de recursos solares que representam o pilar de responsabilidade ambiental .

de . Até 50 MW de armazenamento de energia darão suporte aos pilares de resiliência e responsabilidade ambiental .

resiliência e . Até 500 MW de capacidade firmadora de todas as fontes, entendida como todas as tecnologias às quais é possível recorrer quando as energias renováveis não estão disponíveis, aprimorando o pilar de confiabilidade.

Em 2018, a CPS Energy desligou duas unidades de carvão mais antigas, J. T. Deely 1 e 2, 15 anos antes do previsto. A empresa substituiu ponderadamente essa capacidade de geração de energia por meio da compra de uma nova usina de gás natural. O novo plano de recursos Flexible Path inclui também possíveis opções de perspectivas alternativas para as suas duas unidades de carvão mais recentes remanescentes, as Spruce 1 e 2.

Para aumentar o engajamento do cliente, a CPS Energy está abrindo o tópico sobre o carvão para a sua comunidade. Parte dessa conversa envolverá uma preleção maior de como a empresa pretende criar um caminho equilibrado, acautelado e eficaz. Para facilitar as discussões, a CPS Energy explicará como utiliza seus pilares e bases de orientação equilibrados, como mostrados abaixo, para examinarem todas as principais estratégias e iniciativas, inclusive o Flexible Path, bem como quaisquer soluções específicas de geração de energia incremental.

O principal objetivo deste diálogo aberto à comunidade é envolver amplamente os clientes, ao mesmo tempo que poderá responder as suas dúvidas, dando esclarecimentos e recebendo feedback. Esse processo inclui uma série de encontros abertos e reuniões virtuais nas quais os clientes ouvirão os líderes e terão oportunidades de fazer perguntas e buscar colaboração. As informações sobre como participar serão compartilhadas este mês.

Como base para as próximas conversas, os materiais de referência disponíveis do plano de recursos Flexible Path incluirão os principais pressupostos e cenários, incluindo os impactos estimados na conta dos clientes residenciais e projeções métricas financeiras da empresa. Sobretudo, é importante que a documentação aborda igualmente o impacto potencial para a sua força de trabalho. Em relação à busca de possíveis opções para suas duas unidades de carvão remanescentes, foram desenvolvidos dois cenários distintos no novo plano de recursos.

CASO BÁSICO : • Spruce 1 – substituir por uma oferta de pacote FlexPOWERSM adicionalem 2029 • Spruce 2 – continuar a operar como uma usina de carvão SUBSTITUIÇÃO DAS UNIDADES DE CARVÃO SPRUCE 1 E 2 : • Por energias e baterias renováveis SUBSTITUIR e CONVERTER : • Spruce 1 – substituir por uma oferta de pacote FlexPOWERSM adicional • Spruce 2 – converter para gás natural

Paula Gold-Williams

San Antonio

"Quando assumi o comando da CPS Energy em 2015, pedi que nossos funcionários adotassem uma abordagem que colocasse as, por meio da qual vemos nossos clientes como nossa referência e inspiração para oferecer um serviço excelente e continuamos a tomar medidas de cuidado para apoiar toda a nossa comunidade. Tenho orgulho de dizer que nossos funcionários seguem estas crenças todos os dias, enquanto atendem diligentemente à grande San Antonio. Nossa equipe espera um diálogo robusto com todos os nossos clientes sobre o nosso novo plano de recursos", disse, presidente e CEO da CPS Energy. "Conversas abrangentes, amplas, abertas, construtivas, respeitosas e frequentes, baseadas em fatos, números e finanças, são a melhor maneira dedeterminar como seguir com prudência para um futuro sem carbono em, e talvez antes, 2050."

É importante esclarecer que ainda não foi tomada nenhuma decisão específica para fechar mais cedo qualquer uma das unidades de carvão remanescentes. Essa suposição só é considerada nas avaliações atuais de modelagem para apoiar as próximas discussões em toda a comunidade.

Juntamente com a documentação do plano de recursos Flexible Path e os anexos de apoio, um resumo executivo e uma visão geral redigida pelo presidente e CEO estão incluídas também para oferecer contexto útil. Esse ampla documentação fornece destaques e resultados a partir do plano de recursos e pode ser acessado aqui.

Embora o foco da concessionária seja o envolvimento ativo através deste diálogo, é importante observar que o Conselho de Administração da CPS Energy deve aprovar todas as principais decisões de geração de energia. No momento apropriado, após longas e frequentes conversas com nossa comunidade e considerando cuidadosamente suas sugestões, o Conselho autorizará a gestão a prosseguir com um conjunto viável de soluções para o plano de recursos.

Continue acessando o site da CPS Energy, www.cpsenergy.com, para obter outros materiais informativos, como nosso mais recente Relatório de sustentabilidade, Relatórios anuais e programas úteis para os clientes.

Sobre a CPS Energy

Fundada em 1860, a CPS Energy é a maior concessionária pública distribuidora de energia, gás natural e eletricidade dos Estados Unidos. Ela fornece serviços seguros, confiáveis e competitivos a 860.934 clientes de energia elétrica e a 358.495 clientes de gás natural em San Antonio, Texas, e em algumas regiões dos sete condados adjacentes. As faturas de energia combinadas de nossos clientes estão entre as mais baixas comparadas às 20 maiores cidades do país; ainda assim, ela gerou 8 bilhões de dólares em receitas para a cidade de San Antonio por mais de sete décadas. Como forte parceiro de confiança da comunidade, estamos continuamente focados na criação de empregos, no desenvolvimento econômico e no investimento educacional. Fiéis à nossa filosofia People First (Pessoas em primeiro lugar), estamos capacitados pela nossa habilidosa força de trabalho, cujo comprometimento com a comunidade é demonstrado pelos atos de voluntariado de nossos funcionários dedicados à cidade e por programas destinados a levar valor a nossos clientes. A CPS Energy está entre as principais compradoras públicas de energia eólica dos Estados Unidos, e é a primeira em geração de energia solar no estado do Texas.

