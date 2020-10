ATLANTA

Chile

, 29 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Crawford &Company® (NYSE: CRD-A e CRD-B), a maior provedora independente do mundo de gestão de sinistros e soluções de terceirização para seguradoras, corretores e empresas, tem o prazer de anunciar a aquisição da Crawford Carvallo, líder em serviços de regulação e gestão de sinistros no, e suas unidades de negócios individuais (Graham Miller Liquidadores, Crawford Liquidadores, Crawford Affinity e Legaltec).

Crawford

Crawford Carvallo é parceira dahá mais de 30 anos, proporcionando a clientes uma gama de serviços em property &casualty (P&), casco marítimo, transporte, aquicultura e linhas de negócios de afinidade, além de serviços jurídicos.

A aquisição faz parte do investimento contínuo da Crawford em talentos regionais e expande suas capacidades na América Latina. A Crawford Carvallo possui uma das equipes com maior conhecimento em regulação de sinistros no Chile, com um foco que alinha perfeitamente à visão da Crawford.

"Este anúncio é a evolução natural do nosso relacionamento de trabalho com a Crawford Carvallo. Nossa parceria tem sido um grande sucesso. À medida que nos integramos, podemos expandir e desenvolver nossa posição na região, aprimorando nossas ofertas aos clientes". – Disse Roberto McQuattie, presidente da Crawford América Latina.

Javier Carvallo, presidente da Crawford Carvallo acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por fazer parte da Crawford e acreditamos firmemente que esse desenvolvimento gerará uma grande oportunidade para o crescimento do negócio. Combinando o conhecimento de nossa equipe com as capacidades da Crawford, seremos ainda mais fortes."

"Somos incansáveis em nossa busca pela excelência e por oportunidades para expandir nossa presença global. A Crawford Carvallo traz um nível excepcional de visão de mercado e equipe especializada que nos dá o alcance e a agilidade para atender às necessidades em constante mudança do setor. Continuaremos reforçando nossa presença em toda a América Latina, garantindo experiência excepcional, resultados satisfatórios de sinistros e serviços de qualidade superior ao mercado, fatores que são marca registrada da Crawford. " – disse Rohit Verma, CEO da Crawford.

Sobre Crawford®

Com sede em Atlanta, a Crawford &Company (NYSE: CRD-A e CRD-B) é a maior fornecedora independente listada publicamente do mundo de soluções de gestão de sinistros e terceirização para operadoras, corretores e empresas com uma rede global expansiva atendendo clientes em mais de 70 países. www.crawco.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1322601/Crawford_Logo_Blue_CMYK_Logo.jpg

FONTE Crawford &Company®