Crocus Technology Expande Portfólio de Sensores de Corrente Isolados de Alta Precisão em Faixas de Temperatura Industrial e Automotiva

A família CT425 de produtos XtremeSense® TMR oferece detecção de corrente isolada de alta precisão com Rejeição de Campo de Modo Comum com largura de banda de 1 MHz

SANTA CLARA, Califórnia, Oct. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Crocus Technology Inc., principal fornecedora de sensores disruptivos XtremeSense ® de Magnetorresistência de Túnel, divulgou hoje o lançamento dos sensores de corrente isolada CT425, CT426, CT427 e CT428 com <1% de="" erro="" total="" em="" toda="" a="" faixa="" de="" temperatura="" de="" operação="" sem="" sacrifício="" da="" precisão="" ou="" da="" largura="" de="" banda.="" a="" operação="" de="" alta="" velocidade="" e="" a="" saída="" precisa="" permitem="" que="" os="" clientes="" otimizem="" o="" design="" de="" um="" sistema="" menor="" e="" mais="">1%>

O CT42x com menos de 300 ns de tempo de resposta simplifica muito a solução em aplicações de carregamento EV que utilizam os transistores GaN (nitreto de gálio) ou SiC (carboneto de silício) para aprimorar a densidade da potência. Por outro lado, o CT42x oferece melhorias em termos de desempenho e tamanho em comparação com as soluções clássicas de detecção de corrente isolada que utilizam um resistor de derivação, amplificador e isolador digital para detectar a tensão e converter esse sinal em uma medição de corrente. O CT42x detecta diretamente o fluxo de corrente do pacote, evitando erros na conversão, e fornece medições inerentemente mais rápidas e precisas. Com o tempo de resposta líder do setor de 300 ns, as arquiteturas de alta potência como CCM Totem-Pole PFC podem fornecer soluções de maior densidade de potência. A frequência de comutação rápida dos dispositivos de energia Wide Bandgap (WBG) requer um sensor de corrente que pode detectar transientes rápidos para evitar possíveis falhas em cascata. A integração em um pacote SOIC-8 que economiza espaço também reduz o tamanho total da pegada do PCB em até 8 vezes, em comparação com as soluções existentes.

O CT42x tem imunidade integrada robusta aos campos de modo comum, permitindo que o dispositivo rejeite mais de 99% dos campos magnéticos externos dispersos sem exigir blindagem externa, mantendo a precisão total em <1%. a="" tecnologia="" tmr="" proprietária="" da="" crocus="" oferece="" relação="" sinal:ruído="" (signal-to-noise="" ratio="" -="" snr)="" inerente="" muito="" alta="" que="" proporciona="" medições="" de="" resolução="" mais="" alta="" em="" aplicações="" de="" controle="" ou="" monitoramento="" de="" precisão.="" “a="" expansão="" desta="" família="" de="" produtos="" oferece="" mais="" opções="" para="" que="" os="" nossos="" clientes="" possam="" alcançar="" o="" desempenho="" de="" alta="" precisão="" dos="" nossos="" produtos="" xtremesense="" tmr="" em="" aplicações="" mais="" exigentes”,="" disse="" zack="" deiri,="" presidente="" e="" ceo="" da="" crocus="" technology.="" “antes="" disso,="" nossos="" clientes="" selecionavam="" produtos="" que="" ofereciam="" um="" bom="" desempenho="" em="" um="" parâmetro="" acima="" da="" temperatura="" e,="" em="" seguida,="" ajustavam="" o="" design="" para="" compensar="" os="" outros="" parâmetros.="" com="" os="" produtos="" crocus,="" os="" clientes="" podem="" alcançar="" alta="" precisão="" e="" alta="" largura="" de="" banda,="" por="" meio="" de="" uma="" solução="" abrangente="" de="" alto="" desempenho.”="">1%.>Características e desempenho do produto:

CT425 e CT428 (Versão 5.0 V), CT426 e CT427 (Versão 3.3 V)

Condutor integrado de 0,5mO para aplicações de CC de 20A e 65A

Total de erro da saída ±0,5% FS (típica)

Tempo de resposta de 300 n, largura de banda de 1 MHz

Tensão Nominal do Isolamento: >4 kV RMS

Certificados AEC-Q100 e UL/IEC 62368, e Certificados IEC 61000-4-5

Detecção de sobrecorrente (CT427 e CT428), filtro aprimorado (CT425 e CT426)

Rejeição de Campo de Modo Comum Integrado (Integrated Common Mode Field Rejection - CMFR) com > 99% de imunidade

Foco em aplicações de Conexão de Fator de Energia (Power-Factor Correction - PFC), Inversores de Energia Solar, Sistemas de Gerenciamento de Baterias (Battery Management Systems - BMS), Carregadores xEV, Conversores e Inversores AC/CC.

Os sensores CT425, CT426, CT427 e CT428 estão disponíveis em um pacote SOIC-8 padrão da indústria. Amostras e placas de avaliação estão disponíveis no momento. Para mais informação sobre os produtos da família CT42x, visite a página do produto em:

https://crocus-technology.com/products/ct42x/

Sobre a Crocus Technology

A Crocus Technology desenvolve e fabrica sensores magnéticos de última geração com base na sua tecnologia patenteada de sensores XtremeSense® TMR. A tecnologia do sensor magnético disruptivo da Crocus traz avanços significativos para IoT e dispositivos inteligentes, aplicações eletrônicas industriais, de consumo, médicas e automotivas que exigem alta precisão, alta resolução, desempenho de temperatura estável e baixo consumo de energia. A Crocus está localizada em Santa Clara, Califórnia. Para mais informação, visite http://www.crocus-technology.com .

© 2021 Crocus Technology International Corp. Todos os direitos reservados. Crocus Technology, XtremeSense® e suas combinações são marcas comerciais da Crocus Technology Inc. e Crocus Technology SA. Outros nomes são apenas para fins informativos e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Para mais informações, contate:

Elsa Magnani

Crocus Technology

Tel: +1-208-999-6643

Email: emagnani@crocus-technology.com