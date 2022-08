CRUNCHYROLL ANUNCIA PLANOS PARA EXPANDIR ANIME AWARDS E TRAZER O EVENTO AO VIVO PARA O JAPÃO EM 2023

Evento para ser uma celebração do amor dos fãs internacionais por anime;

Fãs de anime em todo o mundo votarão no conteúdo e nos criadores que conquistaram seus corações

CULVER CITY, Calif., 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Crunchyroll, líder global na oferta de experiências aos fãs do anime, está anunciando hoje que a sétima edição do principal programa de premiação anual para anime, o Crunchyroll Anime Awards, estará no Japão pela primeira vez em 2023.

A cerimônia ao vivo do Anime Awards será no, noe reunirá os estúdios, criadores, músicos e dubladores por trás das séries, filmes e músicas favoritas da comunidade anime. O evento também será transmitido em muitos dos canais sociais da Crunchyroll. A Sony Music Solutions, parte da Sony Music Entertainment () Inc., co-produzirá o evento junto com a Crunchyroll.

A Crunchyroll também anunciou que a edição de 2023 será um evento excepcional repleto de fãs, celebridades, criadores, músicos, performances e muito mais em um estilo tão único quanto a forma de arte do anime. A intenção da Crunchyroll é criar um evento espetacular que seja uma demonstração internacional de afeto pelo anime.

"Não há lugar melhor para celebrar o Anime Awards do que o lugar onde o anime nasceu", disse Rahul Purini, presidente da Crunchyroll. "Anime é um meio rico de contar histórias, conquistando os corações e mentes dos fãs de todo o mundo. Estamos ansiosos para mostrar o grande apreço que os fãs globais têm pelos estúdios, criadores e nossos parceiros de confiança por trás do anime."

O Crunchyroll Anime Awards homenageia séries, personagens e criadores favoritos de streaming, filmes e música de anime que são votados por fãs e juízes em todo o mundo. No ano passado, um recorde de 16,9 milhões de votos foram dados para os indicados ao prêmio, representando quase 40 estúdios de anime em oito plataformas de streaming.

As indicações e a votação serão abertas no início do próximo ano. Mais informações serão compartilhadas no site do Anime Awards e nas contas de mídia social da Crunchyroll .

Sobre a Crunchyroll

A Crunchyroll conecta fãs de anime e mangá em mais de 200 países e territórios com o conteúdo e as experiências que eles tanto amam. Além de prover acesso a conteúdo gratuito suportado por ads e a conteúdo premium por assinatura, a Crunchyroll também serve a comunidade de anime através de eventos, distribuição em cinema, jogos, produtos de consumo, colecionáveis e publicação de mangás.

Através da Crunchyroll, fãs de anime podem acessar um dos maiores catálogos de anime licenciado do mundo, traduzido em múltiplas línguas e disponível globalmente. Seus espectadores também recebem acesso a simulcasts — séries populares que se tornam disponíveis logo após seu lançamento na TV japonesa.

A Crunchyroll está disponível em mais de 15 plataformas, incluindo todos os consoles de videogame atuais.

Operando independentemente, a Crunchyroll, LLC é uma joint venture entre a empresa estadunidense Sony Pictures Entertainment e a empresa japonesa Aniplex, subsidiária da Sony Music Entertainment (Japan) Inc., ambas subsidiárias da Sony Group Corporation.





