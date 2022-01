A empresa nomeou o Sr. Damvakaris como Diretor de Receita para liderar os planos de crescimento de receita e parcerias estratégicas nas unidades de negócios de FlightEye UAS, iluminação avançada, tecnologia de infraestrutura e soluções SaaS de infraestrutura

A Cyberlux Corporation, (OTC PINK: CYBL), uma empresa de plataforma de tecnologia avançada que lidera a evolução da transformação digital em todos os setores com sistemas avançados de aeronaves não tripuladas (UAS), iluminação avançada, energia renovável e tecnologia de infraestrutura e soluções de software como serviço (SaaS), anunciou a nomeação do Sr. Chris Damvakaris como seu Diretor de Receita.

Em sua nova função, o Sr. Damvakaris será responsável por supervisionar o desenvolvimento de negócios da Cyberlux, parcerias estratégicas e execução de vendas em cada uma das quatro unidades de negócios da empresa - FlightEye UAS, Iluminação Avançada, Tecnologia de Infraestrutura e Soluções de software de Infraestutura- para atingir o maior impacto e oportunidades mais escaláveis, bem como acelerar a colaboração com parcerias de canal da Cyberlux. O Sr. Damvakaris possui mais de 20 anos de experiência em vendas globais em soluções de software empresarial e SaaS. Ao longo de sua carreira, o Sr. Damvakaris gerenciou várias equipes de vendas, marketing e desenvolvimento de negócios, desde start-ups até empresas de TI multimilionárias em crescimento dinâmico. Antes de ingressar na Cyberlux, o Sr. Damvakaris liderou negócios e vendas estratégicas e gerenciou parcerias de canal com integradores de sistemas globais como HPE, IBM e Infosys para várias empresas de tecnologia nos mercados governamental e comercial.

"À medida que expandimos nosso portfólio inovador de soluções de tecnologia da informação baseadas em plataformas e posicionamos a Cyberlux para nossa próxima fase de crescimento, a nomeação de um Diretor de Receita reforça nosso forte foco na execução operacional em toda a nossa organização e nosso compromisso com o desempenho de vendas em nossas quatro unidades de negócios", disse Mark Schmidt, CEO da Cyberlux. "Estivemos procurando a melhor pessoa para liderar nosso crescimento dinâmico de receita e ajudar a equipe executiva da CYBL a acelerar ainda mais as iniciativas estratégicas da empresa. Estou muito entusiasmado em receber Chris em nossa equipe de gerenciamento executivo e espero sua liderança na condução da missão da Cyberlux de ser líder na evolução da tecnologia digital e preencher a lacuna entre software e desempenho de negócios para fornecer resultados para nossos clientes.", concluiu.

Chris Damvakaris, Diretor de Receita

O Sr. Damvakaris tem demonstrado consistentemente a capacidade de impulsionar o crescimento da receita por meio de uma abordagem orientada para a solução no posicionamento da tecnologia como um facilitador de inovação e mudança. Com uma profunda compreensão das necessidades dos clientes e um conhecimento do ecossistema digital, o Sr. Damvakaris estabeleceu relacionamentos comerciais de longo prazo em vários setores. Esses principais recursos e conquistas impulsionam a estratégia da Cyberlux de atender nossos clientes comerciais com soluções inovadoras de plataforma digital.

"Os clientes esperam um nível mais alto de conhecimento de domínio dos provedores de soluções de tecnologia digital, bem como a capacidade de apoiar, ampliar e transformar seu modelo de negócios para permanecer competitivo", disse o Sr. Damvakaris. "Com as capacidades da plataforma de transformação digital da Cyberlux e desenvolvimentos contínuos de produtos e propriedade intelectual, estou ansioso para me juntar à equipe da Cyberlux. Toda a empresa está realmente em uma missão para transformar indústrias e se tornar uma empresa global. Estou pronto para ajudar a fazer isso acontecer por meio do crescimento contínuo das vendas, novas oportunidades de negócios e novas parcerias estratégicas." afirmou ainda.

Damvakaris ocupou cargos executivos seniores nos setores de tecnologia da informação, saúde e telecomunicações. Ele tem sido um líder de pensamento em inovação tecnológica e transformação digital por meio de uma abordagem tripla de engajamento, colaboração e pensamento crítico para orientar os clientes no processo de transformação. Chris Damvakaris é bacharel em Ciências Econômicas pela Old Dominion University e possui MBA pela American University Kogod School of Business.

O CEO da Cyberlux Corporation, Mark Schmidt, declarou: "Como nossa comunidade Cyberlux sabe, estamos em uma missão e precisamos de alguém com experiência significativa em gerenciamento executivo e conhecimento estratégico de vendas que entenda a transformação da tecnologia digital e como criar vantagem estratégica sustentável por meio de relacionamentos profundos com os clientes e alavancando os recursos da plataforma de tecnologia Cyberlux. Chris é um profissional incrível com ampla experiência em vendas estratégicas e desenvolvimento de negócios, abrangendo todas as quatro unidades de negócios, desde nossos sistemas de drones até nossa unidade de negócios de soluções de software como serviço (SAAS) de infraestrutura emergente. Com Chris na equipe, sei que a Cyberlux atingirá nossas metas de crescimento transformador e atingirá nossos objetivos agressivos de ser uma empresa de bilhões de dólares nos próximos anos."

O Sr. Damvakaris comentou: "A equipe da Cyberlux teve um sucesso notável em 2021 e estou feliz em poder liderar os esforços contínuos de receita, parceria e desenvolvimento de negócios para a empresa em 2022 e além. Estou confiante de que minha experiência e conhecimento profundo dos setores que atendemos, bem como o desempenho de vendas necessário para atingir nossas metas de crescimento, criarão valor contínuo para acionistas e clientes. As sinergias entre minha experiência e a visão da empresa são um bom complemento para impulsionar o sucesso. Estou animado para começar e dar início aos planos para abordar os grandes mercados que a empresa tem como alvo e os planos de crescimento agressivos que a equipe tem, e começar a construir o futuro com nossos planos de expansão global de transformação digital SaaS. Estou muito animado para fazer parte da equipe Cyberlux."

Daqui para a frente, a Cyberlux Corporation está “Aproveitando o Futuro” liderando a transformação digital em todos os setores globais, impulsionando o crescimento operacional por meio de uma estratégia acelerada de aquisições e joint ventures, crescendo com os desenvolvimentos tecnológicos atuais e futuros, incluindo o crescimento orgânico fundamental das quatro unidades da empresa - todas impulsionando a Cyberlux a ser uma empresa líder em crescimento em tecnologia digital.

Contacto

Nome de contacto: Relação com Investidores (Cyberlux Corporation)

Telefone: +1(984) 363-6894

Email de contacto: ir_cybl@cyberlux.com

